Ентузіаст розробив модифікацію, яка перетворює Half-Life 2 у гру в стилі LEGO: кумедне відео

Для усіх охочих стала доступною напрочуд кумедна модифікація Half-Life 2, яка перетворює персонажів легендарної гри на чоловічків з ігор LEGO та дозволяє поглянути на класику під зовсім іншим кутом.

Креативний шанувальник Half-Life 2 розробив кумедну візуальну модифікацію, яка переробляє класичний шутер Valve у щось на кшталт однієї з ігор LEGO від Traveler's Tales.

Читайте також PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 мільярд гривень до держбюджету за пів року

Серія Half-Life історично є однією з найбільш дружніх до модів від геймерів, адже велика кількість відеоігор навіть розпочали своє життя саме як модифікації для Half-Life.

Ентузіаст під ніком Not Dave or Daniel використав усі ці можливості, подаровані Valve, для створення модифікації LEGO Half-Life 2, яка перетворює всіх персонажів-людей на впізнавані мініфігурки.

Можливості модифікації: дивитися кумедне відео

Усе це виглядає напрочуд смішно, але оскільки технічно це просто зміна скінів персонажів, то уся серйозність та похмурість гри залишаються на місці.

Водночас геймери в коментарях закликали ентузіаста замислитися і над глобальнішим проєктом, щоб кінцевий результат і справді не можна було відрізнити від гри у стилі LEGO від розробників з Traveler's Tales.