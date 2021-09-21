Морська тематика: найближчим часом для відеогри CS:GO може вийти масштабне оновлення

Інсайдер Gabe Follower поділився інформацією про наступне масштабне оновлення для CS:GO. Він написав, що його реліз може відбутися вже найближчим часом, а загалом воно має бути присвячене морській тематиці.

Напевно, геймери, які слідкують за офіційним обліковим записом CS:GO у твітері, помічали, що в останні дні з ним відбувається щось дивне. Річ у тім, що представники Valve почали публікувати там різноманітні емодзі, щоправда, вони майже одразу ж й видаляли їх.

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Спершу в їхньому твітері з'явилася хвиля, акула, курка та гвинтокрил (всі окремо), а трохи згодом розробники ще й помахали рукою. Перші чотири емодзі вони вже видалили, а от останнє поки ні. Щоправда, автори CS:GO нічого пояснювати не стали, а тому користувачі припустили, що вони на щось натякають. Геймери думають, що в такий дивний спосіб представники Valve хочуть сказати, що найближчим часом для відеогри CS:GO має вийти нове оновлення.

Таке припущення підтвердив відомий інсайдер з нікнеймом Gabe Follower. Він написав, що вже цього тижня для гри CS:GO може вийти нове масштабне оновлення, яке присвячене морській тематиці. Інсайдер відзначив, що розробники планують випустити новий кейс, тематичну операцію, карту для режиму "Danger Zone", а також провести класичну ротацію користувацьких мап. Також він припустив, що з цим оновленням у відеогрі можуть з'явитися офіційні сервери для серфінгу.

Наостанок варто відзначити, що в останні дні автори CS:GO займалися не лише цими дивними натяками. Річ у тім, що нещодавно вони додали в офіційну майстерню Steam нові версії сумісності для деяких мап, а також активізувалися на серверах версії CS:GO для розробників. А все це говорить про те, що вони дійсно готуються до виходу нового оновлення.