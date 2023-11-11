У Mortal Kombat 1 з'явиться "огидне" фаталіті на честь Дня подяки: видовищне відео

У Mortal Kombat 1 з'явиться нове фаталіті, яке додадуть в гру на честь американського Дня подяки. Щоправда, ймовірно, що мало хто захоче його придбати, адже виглядає воно напрочуд огидно.

Mortal Kombat 1 продовжує тішити шанувальників новим контентом, адже невдовзі після DLC Kombat Pack 1 стало відомо про майбутній вихід "набору сезонних фаталіті".

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Отож, наступного тижня у грі з'явиться набір "Seasonal Fatalities", який міститиме три спеціальних фаталіті: гелловінське, присвячене Дню подяки та зимове.

Завершальний удар у стилі Гелловіну вже є у грі, адже вийшов трішки раніше, а от інші два залишалися таємницею.

Користувач соцмережі X під ніком thethiny роздобув ролик з фаталіті до Дня подяки та поділився ним у мережі.

У відео можна побачити як Саб-Зіро дбайливо годує нещодавно доданого в гру Омі-Мена святковою вечерею, доки той буквально не лусне від кількості їжі.

Нове фаталіті у MK 1: дивитися відео

Незалежно від їх якості, нові фаталіті у Mortal Kombat 1 завжди будуть суперечливою темою через те, що розробники вирішили продавати їх як додатковий вміст за внутрішньоігрову валюту.

Багато хто вважає, що ціни на них завищені (1200 драконячих кристалів за одне) і це змушує геймерів донатити додаткові кошти у без того не дешеву гру.

Так чи інакше, рішення про покупку нових фаталіті кожен приймає сам для себе, але те, що вони й справді напрочуд видовищні залишається фактом.