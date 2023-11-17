Гравець Mortal Kombat 1 знайшов секретне "бруталіті" нового персонажа: видовищне відео

Шанувальник Mortal Kombat 1 знайшов секретне "бруталіті", яке виглядає напрочуд жорстоко навіть на фоні інших фінішерів одного з найновіших бійців франшизи. Видовищне відео – у матеріалі.

Хоча Mortal Kombat 1 викликала жваві обговорення щодо своєї моделі монетизації та політики розробників, геймери все ж з неабияким задоволенням проводять час у новинці NetherRealm.

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Як і будь-яка інша частина кривавої франшизи, MK 1 дає гравцям безліч можливостей для жорстокої розправи над опонентами наприкінці матчу, чи то за допомогою "фаталіті", чи "бруталіті", які можна виконати, коли здоров'я ворога на межі.

При цьому кожен боєць має доступ до "класичного" завершального удару цієї категорії (аперкот, який обезголовлює супротивника), однак окрім цього гравці можуть розблокувати інші види розправи, підвищивши рівень персонажів.

Виявилося, що додаткове "бруталіті" у своєму арсеналі має також Omni-Man, який був доданий в гру в рамках доповнення Kombat Pack 1.

Це, ймовірно, першим виявив користувач Reddit під ніком MistahJ17, який і поділився знахідкою зі спільнотою.

Секретне "бруталіті" у MK 1: дивитися відео

У відео, Omni-Man виконує, здавалося б, вже відомий фінішер "You Get Boned!" однак з суттєвою відмінністю, адже після того, як боєць розтрощив череп свого супротивника об землю, він ефектно вириває весь скелет опонента з його тіла.

Після цієї знахідки, шанувальники MK 1 кинулися на пошуки інших прихованих "бруталіті" в грі, однак наразі вони залишаються безрезультатними.