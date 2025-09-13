Студія Digital Eclipse, що належить Atari, на вересневій презентації Nintendo Direct оголосила дату виходу ретро-збірки Mortal Kombat: Legacy Kollection. Колекція вийде 30 жовтня в цифровому форматі, а 12 грудня – на фізичних носіях. Вона об'єднає десять класичних ігор серії 90-х та початку 2000-х років.

Що увійде до збірки та коли її чекати?

Офіційна дата релізу, 30 жовтня, підтвердила попередню інформацію, що з'явилася в PS Store, тоді як магазин Xbox раніше вказував на 30 вересня, розповідає 24 Канал.

Цифровий реліз відбудеться на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X і S, а також на Nintendo Switch і Switch 2.

Анонс супроводжувався 49-секундним оглядовим трейлером. Цікаво, що версія ролика на YouTube-каналі Nintendo не містить сцен кровопролиття, якими відома серія.

Цікавий факт! Коли Mortal Kombat вперше вийшла на консолі Nintendo у 1992 році, це була спеціальна версія без крові, оскільки NES позиціювалася, як сімейна розважальна система. Тоді компанія отримала чимало скарг від батьків на відсутність розчленування, оскільки діти були не задоволені.

Анонсуючий трейлер Mortal Kombat: Legacy Kollection – дивіться відео:

Mortal Kombat: Legacy Kollection включатиме кілька класичних ігор франшизи, зокрема й Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, яка свого часу отримала найнижчі оцінки в серії.

Повний список проєктів у збірці:

Mortal Kombat (1992) – аркадні автомати, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear;

Mortal Kombat 2 (1993) – аркадні автомати, SNES, Genesis, Game Boy, 32X;

Mortal Kombat 3 (1995) – аркадні автомати, SNES, Genesis;

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) – аркадні автомати, SNES;

Mortal Kombat 4 (1997) – аркадні автомати;

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) – PlayStation, Nintendo 64;

Mortal Kombat Special Forces (2000) – PlayStation;

Mortal Kombat Advance (2001) – Game Boy Advance;

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) – Game Boy Advance;

Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) – Game Boy Advance.

Розробники обіцяють додати сучасні функції, підтримку багатокористувацької гри з мережевим кодом Rollback, а також документальні матеріали: рідкісні концепт-арти, архівні відео та інтерв'ю з творцями Mortal Kombat. Підтримка української мови не заявлена.

Як з'явилася перша гра серії Mortal Kombat?

Історія Mortal Kombat почалася на початку 90-х, коли програміст Ед Бун і художник Джон Тобіас з компанії Midway Games вирішили створити свій файтинг.

Спочатку вони планували зробити гру за участю Жан-Клода Ван Дамма, але угода про ліцензування зірвалася. Тоді команда вирішила створити власний всесвіт, натхненний фільмами про бойові мистецтва.

Головною відмінністю гри від конкурентів, як-от Street Fighter II, стала технологія оцифрованих спрайтів – рухи для персонажів записували з реальних акторів, що надавало картинці небаченого на той час реалізму.

Але справжню славу Mortal Kombat принесли не тільки графіка, а й високий рівень жорстокості та фірмові добивання – Fatalities.

До речі, саме через суперечки навколо гри у США створили систему вікових рейтингів для відеоігор ESRB.