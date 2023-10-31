Творець Stardew Valley розповів чи розглядає можливість екранізації гри

Творець легендарного симулятора ферми Stardew Valley, розповів чи розглядає можливість зняти фільм за мотивами свого проєкту та виконання якої важливої умови для цього необхідне. Деталі – у матеріалі.

Колись по фільмах робили ігри, а зараз часто стається навпаки й такі стрічки як Анчартед, чи інші, допомагають відтворити улюблені проєкти мільйонів геймерів у світі кіно.

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Випущена ще в лютому 2016 року, Stardew Valley стала культовою інді-грою і принесла своєму творцю величезний фінансовий успіх, продавшись тиражем у понад 20 мільйонів копій, тому ніхто не здивується якщо рано чи пізно дійсно з'явиться фільм за її мотивами.

Інша справа, що під час нещодавнього інтерв'ю IGN розробник розповів, що дуже захищає власний витвір і не дозволить нікому просто зробити фільм на основі Stardew Valley, а якщо він і з'явиться, то Ерік хотів би приймати у його створенні максимальну участь.

Щоправда, у ConcernedApe все ж є кілька беззаперечних авторитетів, яким би він залюбки довірив своїх персонажів.

Якби студія Ghibli звернулася до мене, я б, мабуть, сказав, добре, давайте це зробимо (...) Якби Девід Лінч звернувся до мене і захотів зняти фільм Stardew Valley, я б сказав, давай, просто зроби це, – сказав творець Stardew Valley.

Отож, у шанувальників відеогри все ж існує шанс побачити її екранізацію.