Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнений лідер та неоднозначна новинка
Джерело:24 канал
Цього разу в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор майже немає змін. Хоча й варто відзначити появу однієї цікавої, але неоднозначної відеогри.
Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: судний день та новий симулятор бартеру
Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:
- My Talking Angela 2
- Fidget Toys Trading
- Garena Free Fire
- Run Rich 3D
- Arrow Fest
- Count Masters
- Subway Surfers
- Hair Challenge
- Bridge Race
- Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell?
Уже кілька тижнів поспіль лідерство в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор утримує відеогра My Talking Angela 2. Симулятор бартеру Fidget Toys Trading цього разу піднявся вже на 2 сходинку, а трійку найкращих доволі неочікувано замкнула королівська битва Garena Free Fire.
Одразу кілька позицій за останній тиждень втратив раннер Run Rich 3D, а тому цього разу він зупинився лише на 4 місці. Загалом у другій половині топу без особливих змін (Count Masters, Subway Surfers, Hair Challenge та Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell?), хоча й варто відзначити падіння гри Bridge Race, яка ще місяць тому впевнено очолювала цей рейтинг.
Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинула лише одна відеогра – Ludo King (12 місце). А вперше до рейтингу потрапила:
Arrow Fest – мобільна гра, яка одразу ж заскочила на 5 сходинку цього топу. Щоправда, ця відеогра дуже нагадує проєкт Count Masters, хоча є одна відмінність – керувати потрібно стрілами, а не натовпом чоловічків. А так загалом це та ж гра, у якій геймери мають зібрати "армію" (вибираючи правильні ворота), яка зможе здолати фінального боса. Розробники відзначили, що у їхній відеогрі дуже просте керування, а також чимала кількість цікавих рівнів.
Геймплей відеогри Arrow Fest: відео