Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнений лідер та неоднозначна новинка

Цього разу в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор майже немає змін. Хоча й варто відзначити появу однієї цікавої, але неоднозначної відеогри.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: судний день та новий симулятор бартеру

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

My Talking Angela 2 Fidget Toys Trading Garena Free Fire Run Rich 3D Arrow Fest Count Masters Subway Surfers Hair Challenge Bridge Race Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell?

Уже кілька тижнів поспіль лідерство в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор утримує відеогра My Talking Angela 2. Симулятор бартеру Fidget Toys Trading цього разу піднявся вже на 2 сходинку, а трійку найкращих доволі неочікувано замкнула королівська битва Garena Free Fire.

Одразу кілька позицій за останній тиждень втратив раннер Run Rich 3D, а тому цього разу він зупинився лише на 4 місці. Загалом у другій половині топу без особливих змін (Count Masters, Subway Surfers, Hair Challenge та Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell?), хоча й варто відзначити падіння гри Bridge Race, яка ще місяць тому впевнено очолювала цей рейтинг.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинула лише одна відеогра – Ludo King (12 місце). А вперше до рейтингу потрапила:

Arrow Fest – мобільна гра, яка одразу ж заскочила на 5 сходинку цього топу. Щоправда, ця відеогра дуже нагадує проєкт Count Masters, хоча є одна відмінність – керувати потрібно стрілами, а не натовпом чоловічків. А так загалом це та ж гра, у якій геймери мають зібрати "армію" (вибираючи правильні ворота), яка зможе здолати фінального боса. Розробники відзначили, що у їхній відеогрі дуже просте керування, а також чимала кількість цікавих рівнів.

Геймплей відеогри Arrow Fest: відео