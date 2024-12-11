NAVI увійшла до п'ятірки найпопулярніших кіберспортивних організацій світу

Останнім часом кіберспорт зробив значний крок уперед. Ми вже знаємо, що сьогодні найпопулярнішою грою серед глядачів є League of Legends, а також постійно чуємо про популярність окремих гравців на турнірах. Але що ми знаємо про кіберспортивні організації? Яка з них привертає найбільше уваги?

Хто найпопулярніший

За свою відносно коротку історію деякі кіберспортивні організації залучили більше глядачів, ніж інші, демонструючи величезний відрив. Причини такого дисбалансу дуже різні, але не вони зараз головна тема розмови. Платформа даних та аналітики Esports Charts розкрила п'ять кіберспортивних організацій, які показали найкращі результати за останні сім років, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

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Ця статистика не включає глядацьку аудиторію з китайських потокових платформ, глядацьку аудиторію трансляцій X (Twitter) або деяких ігор Battle Royale. Найвідомішою метрикою для вимірювання глядацької аудиторії кіберспортивних команд є загальні години перегляду. Цей показник демонструє, скільки часу аудиторія витратила на перегляд контенту за участю певної команди.

Такий підхід дає точне уявлення про популярність події або кіберспортивної організації, оскільки враховує як кількість глядачів події, так і її тривалість. Таким чином, ми можемо з достатнім ступенем достовірності порівняти, які кіберспортивні бренди є найпопулярнішими у світі.

На першому місці опинилася команда Team Liquid, яка зібрала сумарно 864 мільйони годин перегляду від усіх глядачів, які дивилися її матчі.

Друге місце дісталося T1 з 789 мільйонами годин перегляду.

Третє місце – G2 Esports. Команда зараз має 786 мільйонів годин перегляду.

Fnatic потрапили на четверту сходинку з результатом у 588 мільйонів годин перегляду.

І нарешті українська команда Natus Vincere закриває п'ятірку, отримавши 571 мільйон годин перегляду.

NAVI – найпопулярніша кіберспортивна організація у Східній Європі. Популярність її безпосередньо пов'язана з командою, що грає у Counter-Strike. Вона є однією з найсильніших в усьому світі. Natus Vincere також відома своєю участю на The International, який команда у 2011 році, заробивши 1 600 000 доларів.

За даними джерела, NAVI – єдина команда, яка брала участь у всіх 20 найбільших турнірах з Counter-Strike, і є рекордсменом за кількістю виступів у фіналах найбільших турнірів, з'явившись там шість разів. Українська організація також довгий час була домом для Олександра "S1mple" Костилєва, одного з найвидатніших гравців в історії CS.

Оскільки глядацька аудиторія кіберспорту продовжує зростати, ці команди, ймовірно, і надалі ставатимуть популярнішими. Але склад першої п'ятірки також може змінитися. Так, Team Falcons має всі шанси увірватися В цей рейтинг найближчим часом, маючи майже найбільшу кількість активних гравців сьогодні. Вона також дуже активно нарощує свою глядацьку аудиторію порівняно з іншими командами завдяки великій кількості зіграних ігор.