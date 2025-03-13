NAVI не змогли потрапити до плей-оф PGL Wallachia Season 3

12 березня українська команда зустрілася з Tundra Esports, щоб позмагатися за право вийти в плей-оф турніру PGL Wallachia Season 3. Гра відбулася о 16:00 за Києвом, але, на жаль, завершилась поразкою NAVI.

Natus Vincere вибувають з турніру

На шляху до головного призу Natus Vincere провели ігри Team Liquid (програш з рахунком 0:2), Nigma Galaxy (програш 1:2), Mosquito Clan (виграш (2:0) та AVULUS (виграш з рахунком 2:0). Таким чином команда отримала два програші й дві перемоги, тому гра проти Tundra Esports була для неї вирішальною, повідомляє 24 Канал.

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Наразі Natus Vincere розмістилася на 10 місці турніру з Dota 2, а її виграш становить 20 000 доларів. На 9 місці тим часом перебуває HEROIC, а на 11-му – Yellow Submarine.

Нагадаємо, PGL Wallachia Season 3 триватиме до 16 березня. Загалом у турнірі беруть участь 16 команда, але зараз їх лишилося лише 8. Турнір загалом розігрує 1 мільйон доларів, з яких 300 000 віддадуть переможцеві, 175 000 доларів забере друге місце, а за третє передбачено 120 000 доларів.

У плей-оф очікуємо такі команди:

Team Tidebound.

Xtreme Gaming.

Team Liquid.

Aurora Gaming.

Team Spirit.

Team Falcons.

Gaimin Gladiators.

Tundra Esports.

Минулого року на PGL Wallachia Season 2 команда Natus Vincere виборола 4 місце, заробивши 80 000 доларів, а переможцем була HEROIC.