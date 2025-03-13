NAVI не змогли потрапити до плей-оф PGL Wallachia Season 3
- Українська команда NAVI не змогла потрапити до плей-оф PGL Wallachia Season 3, програвши Tundra Esports.
- Natus Vincere завершили турнір на 10 місці з виграшем 20 000 доларів.
- У плей-оф турніру пройшли такі команди: Team Tidebound, Xtreme Gaming, Team Liquid, Aurora Gaming, Team Spirit, Team Falcons, Gaimin Gladiators, Tundra Esports.
12 березня українська команда зустрілася з Tundra Esports, щоб позмагатися за право вийти в плей-оф турніру PGL Wallachia Season 3. Гра відбулася о 16:00 за Києвом, але, на жаль, завершилась поразкою NAVI.
Natus Vincere вибувають з турніру
На шляху до головного призу Natus Vincere провели ігри Team Liquid (програш з рахунком 0:2), Nigma Galaxy (програш 1:2), Mosquito Clan (виграш (2:0) та AVULUS (виграш з рахунком 2:0). Таким чином команда отримала два програші й дві перемоги, тому гра проти Tundra Esports була для неї вирішальною, повідомляє 24 Канал.
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Наразі Natus Vincere розмістилася на 10 місці турніру з Dota 2, а її виграш становить 20 000 доларів. На 9 місці тим часом перебуває HEROIC, а на 11-му – Yellow Submarine.
Нагадаємо, PGL Wallachia Season 3 триватиме до 16 березня. Загалом у турнірі беруть участь 16 команда, але зараз їх лишилося лише 8. Турнір загалом розігрує 1 мільйон доларів, з яких 300 000 віддадуть переможцеві, 175 000 доларів забере друге місце, а за третє передбачено 120 000 доларів.
У плей-оф очікуємо такі команди:
- Team Tidebound.
- Xtreme Gaming.
- Team Liquid.
- Aurora Gaming.
- Team Spirit.
- Team Falcons.
- Gaimin Gladiators.
- Tundra Esports.
Минулого року на PGL Wallachia Season 2 команда Natus Vincere виборола 4 місце, заробивши 80 000 доларів, а переможцем була HEROIC.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!