Розробник Last of Us каже, що студія Naughty Dog існує зовсім не заради ігор

Студія Naughty Dog створює визначні сюжетні хіти, проте справжня мета її діяльності виходить далеко за межі звичного ігрового бізнесу. Принаймні, так вважає колишній розробник Last of Us та Uncharted. Розробники вкладають роки у масштабні одиночні проєкти через особливу бізнес-модель материнської корпорації.

Головна місія Naughty Dog

Виробництво одиночних ігор класу AAA стає дедалі дорожчим, особливо на тлі переходу більшості компаній до ігор-сервісів із нескінченним прибутком. Проте японський гігант свідомо фінансує довготривалі й дорогі розробки без онлайн-складової, адже дорогі сюжетні блокбастери стимулюють продажі PlayStation 5, пише GamesRadar.

Naughty Dog насправді існує для продажу апаратного забезпечення Sony. Студія настільки чудова, оскільки вона не орієнтована на прибуток так сильно, як інші компанії, адже вона існує як флагман для продажу консолей,

– прокоментував колишній художник візуальних ефектів The Last of Us та Uncharted 4 Метт Редфорд.

В інтерв'ю для ютуб-каналу Kiwi Talkz він зазначив, що компанія заробляє передусім на консолях, і така стратегія чудово працює. Саме ексклюзивність таких шедеврів, як The Last of Us, Uncharted або God of War, робить платформу привабливою для покупців.

Якби розробники прагнули лише продажу ігор, вони випускали б їх на всіх платформах, подібно до поточної стратегії Microsoft із грою Halo. Проте для Sony унікальність контенту залишається ключовою цінністю бренду.

Таким чином, ця модель пояснює, чому власні студії Sony, Microsoft і Nintendo можуть витрачати більше часу на полірування своїх ігор. Ексклюзивні проєкти мають цінність не лише як окремі продукти, а й як аргумент для придбання конкретної консолі. Хочеш пограти The Last of Us – купуєш PlayStation. Хочеш Halo – придбай Xbox. Потрібен Mario – бери Nintendo.