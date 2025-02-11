NAVI купила кіберспортивну організацію Rebellion Esports, щоб вийти на сцену нової гри

NAVI придбала індонезійську кіберспортивну організацію Rebellion Esports. Як повідомляють ЗМІ, це дозволить їй розширити свій перелік дисциплін ще однією. Цього разу це буде Mobile Legends: Bang Bang.

NAVI гратиме в MLBB

Очікується, що українська кіберспортивна організація, підсилена новою командою, спочатку візьме участь у 15-му сезоні турніру MPL Indonesia, індонезійському національному змаганні з Mobile Legends: Bang Bang, а також в 11-му сезоні MDL Indonesia. Варто зазначити, що MLBB – одна з найпопулярніших мобільних кіберспортивних ігор у світі з величезною аудиторією, тому це дозволить Natus Vincere підняти власну впізнаваність і заробити більше призових, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Rebellion Esports бере участь у кіберспортивних змаганнях MLBB з 2021 року. Раніше команда посіла 8 місце в 14 сезоні MPL Indonesia.

Насправді NAVI вже не вперше бере участь у Mobile Legends: Bang Bang. У 2021 та 2022 роках українці ненадовго долучалися до дисципліни, а також пройшли кваліфікацію на чемпіонат M3 2021 року.

Це нове розширення означає, що NAVI тепер серйозно й надовго візьметься за MLBB. Тепер організація присутня в десяти різних кіберспортивних титулах, серед яких Counter-Strike 2, Dota 2 та Call of Duty: Warzone та інші.

Ми давно планували розширити список мобільних дисциплін NAVI і створити ростер в одній з найбільш популярних у світі ігор з величезною фан-базою і продуманою кіберспортивною екосистемою. Розглянувши різні варіанти в різних регіонах, ми побачили, що наші плани найбільше відповідають баченню керівництва Rebellion Esports,

– йдеться в повідомленні NAVI.

Нагадаємо, Mobile Legends: Bang Bang пережила короткочасну заборону в США, оскільки належить компанії ByteDance, розробнику TikTok. Але зараз гра повернулась і продовжує зростати вражаючими темпами як у Південно-Східній Азії, так і в усьому світі.