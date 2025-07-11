NAVI пройшли до фіналу одного з турнірів у рамках Esports World Cup 2025

Українська кіберспортивна команда NAVI здобула місце у фіналі турніру з Apex Legends на Esports World Cup 2025. Завдяки вражаючим результатам на груповому етапі змагань, які проходять у Саудівській Аравії, колектив тепер готується вирішальних матчів.

Тріумфальний шлях до фіналу

Команда NAVI показала чудову гру на груповому етапі Esports World Cup 2025 з Apex Legends, що проходив у Ер-Ріяді. За результатами десяти матчів вони посіли 7 місце у своїй групі, що дозволило їм напряму пройти до фінальної стадії турніру. Фінал заплановано на 13 липня 2025 року, де NAVI змагатимуться за головний приз із загального призового фонду у 2 мільйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення команди.

Дивіться також NAVI перемогли Xtreme Gaming і програли Team Spirit: що далі на Esports World Cup 2025

Турнір ALGS 2025 Midseason Playoffs зібрав 40 команд, поділених на дві групи. За правилами, лише 7 найкращих команд із кожної групи отримують прямий вихід до фіналу, тоді як команди, що посіли місця з 8-го по 17-те, переходять до так званого етапу останнього шансу. Решта учасників вибувають із боротьби.

NAVI вдалося обійти багатьох сильних суперників і закріпити своє місце серед лідерів. Крім того, до плей-оф також пройшли TSM, Falcons, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, KINOTROPE та Wolves.

В українській команді наразі грають Hiarka, Uxako, Slab та Esteves33.

Esports World Cup 2025 став одним із найбільших літніх турнірів у світі кіберспорту, і успіх NAVI на ньому є важливим досягненням для української кіберспортивної сцени.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!