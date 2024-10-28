NAVI Junior виграли черговий турнір з Counter-Strike 2

United21 – це турніри для європейських колективів. Перший сезон відбувся у квітні 2023 року й з того часу безперервна серія змагань триває, збираючи команди з усього континенту. Останнім часом призовий фонд виріс до 10 000 доларів. Season 21, який щойно завершився, залучив дві українські команди – L&G та NAVI Junior. Остання в результаті й забрала головний приз.

NAVI Junior уже втретє поспіль перемагають у United21, оскільки українська команда виборювала першість у двадцятому й дев'ятнадцятому сезонах, які проходили у вересні та на початку жовтня 2024 року, пише офіційний сайт NAVI.

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Деталі

У 20 сезоні NAVI Junior дійшли до фіналу зі своїми українськими колегами з L&G. Вони зустрілися в останньому матчі, обігравши суперників з результатом 2:0. Цього разу L&G недалеко втекла, опустившись із другого на третє місце, а NAVI у фінальному двобої зустрілися з DRILLAS. Результат – 2:1 на нашу користь.

NAVI Junior заробили 6 000 доларів .

. Другому місцю дісталося 3 000 доларів.

Третє місце забрало 1 000 доларів.

Як зазначають у NAVI, команда почала домінувати в результатах уже в груповому етапі, перегравши GenOne із результатом 2:0 та kONO.ECF із результатом 2:1.

За перші три матчі плей-оф Junior не втратили жодної мапи, розгромивши Heimo Esports, WOPA Esport та DRILLAS. Врешті вони не дали DRILLAS відігратися й закріпили свою першість.

United21 повернеться з 22 сезоном уже 30 жовтня. Судячи з турнірних таблиць, NAVI Junior участі не братимуть, однак ми знову зможемо побачити L&G. Але поки невідомо, з ким вони зіграють свій перший матч.