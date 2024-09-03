Рейтинг HLTV: NAVI тримають лідерство, а українці з B8 досягають нових рекордів

Останній рейтинг команд з Counter-Strike 2, опублікований HLTV 2 вересня 2024 року, показує, що українська команда Natus Vincere (NAVI) утримує перше місце. Водночас інша українська команда, B8, дебютувала в топ-30 після сильного виступу на останніх турнірах вперше за свою історію.

У постійно конкурентному світі Counter-Strike 2 Natus Vincere (NAVI) вкотре зміцнила свої позиції провідної команди у світі, згідно з останніми рейтингами, опублікованими HLTV.

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Попри нещодавню невдачу проти Vitality на турнірі IEM Cologne 2024, яка ненадовго позбавила їх першого місця, NAVI повернули собі лідерство. Це відбулося на тлі успішної кваліфікації до BLAST Premier Fall Final 2024, престижного турніру з CS 2.

Тим часом українська кіберспортивна організація B8 досягла значного успіху, вперше увірвавшись до топ-30 світового рейтингу HLTV. Ця нова, історична для команди віха, стала наслідком їхньої кваліфікації на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR, що є новим досягненням на міжнародній арені.

Оновлений рейтинг також демонструє інтенсивну конкуренцію серед найкращих команд. Vitality, яка нещодавно кинула виклик домінуванню NAVI, посідає друге місце з 946 балами, за нею йдуть Spirit, MOUZ і G2. Серед інших помітних команд – Faze, Virtus.pro і Liquid, які залишаються в топ-10.

Згідно з останнім рейтингом, топ-10 команд виглядає наступним чином: