NAVI вилетіли з п'ятірки найкращих команд у Counter-Strike 2

Українська команда Natus Vincere втратила місце у п’ятірці найкращих колективів світу в рейтингу HLTV з Counter-Strike 2. У статті розповідаємо, як коливався рейтинг NAVI останнім часом, чому команда опустилася на шосте місце та що чекає її далі на турнірі PGL Astana 2025.

Як усе було раніше

Протягом 2024 року команда Natus Vincere поступово втрачала позиції в глобальному рейтингу HLTV. Хоча колись вона утримувала лідерство 11 тижнів поспіль, серія невдалих виступів зрушила NAVI з першої сходинки. Падіння почалося після виступу на турнірі Perfect World Shanghai Major 2024 – тоді колектив спочатку опустився на друге місце, а згодом – на третє, пише 24 Канал.

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Ще одним ударом став турнір BLAST Open Spring 2025, де NAVI поступилися Team Spirit у півфіналі. Водночас організація Aurora придбала команду Eternal Fire, після чого об'єднані результати команд дозволили їм випередити NAVI, піднятися вище і знизити рейтинг української команди. Так наш колектив знизився до п’ятого місця.

На початку травня ситуація трохи стабілізувалася – оновлений рейтинг HLTV зафіксував підняття Natus Vincere знову на четверту позицію. Це був важливий крок уперед для команди, яка довгий час демонструвала нестабільні результати. На той момент трійку лідерів складали Team Vitality, Team Spirit і MOUZ.

Яка ситуація тепер

Станом на середину травня NAVI опустилися на шосту сходинку глобального рейтингу HLTV. На вершині залишаються Team Vitality, за ними – MOUZ, третє місце займає Team Spirit. Четвертими стали Falcons, а п’яту позицію посіла Aurora.

Зниження рейтингу збіглося з виступами NAVI на турнірі PGL Astana 2025. 10 травня команда перемогла M80 зі США, 11 травня здобула ще одну перемогу над колективом BIG, але вже 12 травня зазнала поразки від The MongolZ. Хоч команда і виграла два матчі, інші учасники турніру набрали більше очок, що дозволило їм обійти NAVI в рейтингу.

Попри труднощі, NAVI лишається однією з найвідоміших команд світу. У 2024 році колектив із CS2 став найпопулярнішим за переглядами – понад 64,85 мільйона годин. Уся організація Natus Vincere, яка представлена у 16 дисциплінах, увійшла до п’ятірки найпопулярніших кіберспортивних клубів світу з 571 мільйоном годин перегляду.

Що далі

Попереду у NAVI ще одне непросте випробування. 13 травня команда зіграє з Aurora в межах четвертого ігрового дня групового етапу PGL Astana 2025. Це буде вирішальний поєдинок для обох колективів – переможець отримає шанс на вихід у плей-офф, а той, хто програє, покине турнір.