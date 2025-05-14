NAVI перемогли російську команду на PGL Astana 2025 і виходять у плей-оф

Українська команда NAVI пройшла до плей-оф турніру PGL Astana 2025 з Counter-Strike 2, перемігши потужного суперника. Ось усі деталі, які потрібно знати про вирішальний матч і команду, яка програла.

Усі деталі

Команда Natus Vincere продовжує впевнено виступати на турнірі PGL Astana 2025. У третьому матчі групового етапу NAVI здобули важливу перемогу над командою Aurora. Це забезпечило їм вихід до стадії плей-оф. Протистояння проходило у форматі best of 3 та завершилося із загальним рахунком 2:0 на користь українського колективу, пише 24 Канал.

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Матч розпочався на карті Train – виборі української команди. Після рівної першої половини, яка завершилася з рахунком 6:6, NAVI вдалося дотиснути суперника та здобути перемогу – 13:11. Друга мапа, Inferno, була вибором Aurora. Тут команда суперників захопила ініціативу й спочатку вела в рахунку 7:3, але NAVI не здалися й згодом перемогли – 13:10.

Aurora, суперник NAVI у цьому матчі, хоч і виступає під російським прапором, повністю складається з колишніх гравців Eternal Fire – топової турецької команди, яка на момент трансферу перебувала на п’ятому місці світового рейтингу HLTV. Aurora, що раніше посідала 40-у позицію, здійснила гучний трансфер, викупивши весь склад Eternal Fire. Це стало можливим через складну ситуацію з беттінгом у Туреччині, де діє державна монополія на букмекерську діяльність, що обмежує спонсорські можливості для кіберспортивних команд.

Засновник Eternal Fire Фуркан "1NCON" Гювен пояснив, що рішення продати склад росіянам було зумовлене бажанням забезпечити гравцям кращі умови для подальшого розвитку. Один із гравців, Озгюр "woxic" Екер, також підтвердив, що через обмеження з боку турецького законодавства щодо спонсорства, команда не бачила перспектив для свого майбутнього.

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