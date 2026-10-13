Усе настільки погано, що NAVI йдуть на другорядний турнір з мінімальними призовими

NAVI з'явилися в списку учасників невеликого турніру HyperX RETAKE Season 13 з Counter-Strike 2. Команда опустилася на 34-те місце в рейтингу VRS і шукає додаткові очки перед мейджором.

Навіщо NAVI другорядний турнір?

HyperX RETAKE Season 13 пройде в Лісабоні з 29 жовтня до 1 листопада. Призовий фонд сягає 15 тисяч доларів, а за системою Valve Regional Standings (VRS) змагання має статус другого тиру. Останні невдачі скинули NAVI на 34-те місце в рейтингу, тож додаткові очки зараз важливі для команди, пише Dust2.

За прогнозами, NAVI мають, за різними даними, від 48,2 до 54 відсотків шансів потрапити на PGL Major Singapore 2026. Для команди, яка сидить на межі, навіть невеликий турнір може вплинути на результат.

Серед учасників є команди з вищими позиціями у VRS: Alliance (16 місце), Luminosity (24 місце) та JiJieHao (30 місце). Крім них, у списку Lynn Vision, Metizport, OG, Sashi, SAW Youngsters, SINNERS, Toobisie, WBT Academy, ZOTIX, BASEMENT BOYS і BC.Game. Разом із NAVI це 15 команд.

Попри все, тут є одна практична проблема. NAVI прийняли запрошення на PGL Masters Bucharest 2026, який триватиме з 24 до 31 жовтня. Плей-оф бухарестського турніру збігається за часом із лісабонським. Конфлікт у розкладі виникне лише тоді, коли NAVI добре зіграють у Бухаресті та дійдуть до кінця. Однак, судячи з усього, команда сама в це не вірить.

Якщо ж виступ у Бухаресті виявиться невдалим і очок не вистачатиме, HyperX RETAKE Season 13 стане для команди запасним варіантом на шляху до PGL Major Singapore 2026.