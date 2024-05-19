Гравець Manor Lords створив настільки велике поселення, що "зламав" гру
Джерело:Reddit
Навіть розробник хітової стратегії Manor Lords був здивований, побачивши яке масштабне поселення створив геймер, провівши у відеогрі понад 90 годин.
Шанувальник Manor Lords похизувався дивовижним містечком, яке вразило ігрову спільноту своїм масштабом.
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Користувач Reddit під ніком Busy-Shallot поділився на платформі цікавим досягненням, продемонструвавши, ймовірно, найбільше місто зі збудованих в популярній стратегії.
Я дійшов до мети своєї подорожі, досяг 4548 жителів в одній області, – написав геймер.
Гравець поставив собі амбітну мету – мати "найбільшу можливу кількість мешканців в одному регіоні без їжі та палива".
І хоча взимку довелося важко і багато NPC загинули через голод і холод, все ж експеримент Busy-Shallot був вдалим.
Найбільше поселення у Manor Lords / Фото з Reddit
Однак, масштаби поселення зламали гравцю файл збереження і зробили його "непридатним для гри".
Усього майстер-будівельник розповів, що провів у грі понад 92 години, з яких приблизно 50-70 годин зайняла саме побудова цього мегаполісу.
Допис ентузіаста потрапив на очі навіть розробнику гри – Грегу Стиченю.
Боже, я вражений, — прокоментував світлини творець проєкту.
Вражений роботою геймера, Стичень пообіцяв продовжити роботу над оптимізацією гри, аби інші шанувальники його дітища могли будувати власні масштабні міста та перевершити поселення Busy-Shallot.