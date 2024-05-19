Гравець Manor Lords створив настільки велике поселення, що "зламав" гру

Навіть розробник хітової стратегії Manor Lords був здивований, побачивши яке масштабне поселення створив геймер, провівши у відеогрі понад 90 годин.

Шанувальник Manor Lords похизувався дивовижним містечком, яке вразило ігрову спільноту своїм масштабом.

Варте уваги Коротко, але влучно: 5 чудових ігор, які можна пройти за кілька годин

Користувач Reddit під ніком Busy-Shallot поділився на платформі цікавим досягненням, продемонструвавши, ймовірно, найбільше місто зі збудованих в популярній стратегії.

Я дійшов до мети своєї подорожі, досяг 4548 жителів в одній області, – написав геймер.

Гравець поставив собі амбітну мету – мати "найбільшу можливу кількість мешканців в одному регіоні без їжі та палива".

І хоча взимку довелося важко і багато NPC загинули через голод і холод, все ж експеримент Busy-Shallot був вдалим.

Найбільше поселення у Manor Lords / Фото з Reddit

Однак, масштаби поселення зламали гравцю файл збереження і зробили його "непридатним для гри".

Усього майстер-будівельник розповів, що провів у грі понад 92 години, з яких приблизно 50-70 годин зайняла саме побудова цього мегаполісу.

Допис ентузіаста потрапив на очі навіть розробнику гри – Грегу Стиченю.

Боже, я вражений, — прокоментував світлини творець проєкту.

Вражений роботою геймера, Стичень пообіцяв продовжити роботу над оптимізацією гри, аби інші шанувальники його дітища могли будувати власні масштабні міста та перевершити поселення Busy-Shallot.