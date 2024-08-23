Жінки в кіберспорті: 5 талановитих гравчинь, які отримали найбільше призових

Хоча увага більшості геймерів прикута до світу чоловічого кіберспорту, на змагальній арені існують і жіночі ліги та зіркові гравчині, які своєю майстерністю заробили сотні тисяч доларів.

Як правило, пересічний шанувальник кіберспорту без вагань назве мінімум 3 кіберспортсменів-чоловіків, які вже стали легендами індустрії. Водночас професійні гравчині поки що залишаються в їх тіні, навіть попри те, що заробляють не менші суми. Про 5 найуспішніших кіберспортсменок світу, з точки зору зароблених призових, розповість Games 24.

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5 місце – Петра "Petra" Стокер

Вік: 31

31 Національність: нідерландка

нідерландка Дисципліна: CS: GO, Valorant

CS: GO, Valorant Призові: $101 227 (тут і надалі за даними порталу escharts.com)

Стокер віддала кіберспорту майже 10 років свого життя.

Розпочавши як професійна гравчиня в CS: GO, у 2021 році вона перекваліфікувалася у Valorant та наразі є членкинею команди G2 Gozen з цієї дисципліни.

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4 місце – Джуларат "YOKU" Буафан

Вік: 28

28 Національність: тайка

тайка Дисципліна: CS: GO, Valorant

CS: GO, Valorant Призові: $121 121

Ще одна колишня гравчиня CS: GO, яка з часом перейшла у світ Valorant.

Цікаво, що переважну більшість своїх призових дівчина заробила все ж у шутері Valve.

3 місце – Даніела "Jupi" Градл

Вік: 27

27 Національність: австрійка

австрійка Дисципліна: CS: GO, Valorant

CS: GO, Valorant Призові: $208 971

Наразі дівчина призупинила професійну кар'єру та працює стримеркою та контент-мейкеркою в організації GIANTX.

2 місце – Cяомен "Liooon" Лі

Тріумф зі сльозами на очах / Фото Blizzard

Вік: 28

28 Національність: китаянка

китаянка Дисципліна: Hearthstone

Hearthstone Призові: $241 510

Справжня легенда кіберспортивного Hearthstone стала першою жінкою, яка виграла фінал Hearthstone Grandmasters та турнір BlizzCon Esports у 2019 році.

Я хочу сказати всім дівчатам, які мріють про кіберспорт, про змагання, про славу, якщо ви хочете це зробити і вірите в себе, вам слід просто забути про свою стать і йти вперед, – сказала вона тоді в тріумфальній промові.

Рік опісля цієї звитяги, Лі закінчила кар'єру, а Blizzard увіковічили пам'ять про її внесок в гру, додавши карту, присвячену справжній "левиці".

"Ніколи не недооцінюйте левицю, коли її прайд у небезпеці", – йдеться в описі / Фото Blizzard

1 місце – Саша "Scarlett" Хостін

Вік: 30

30 Національність: канадка

канадка Дисципліна: StarCraft, StarCraft II

StarCraft, StarCraft II Призові: $471 300

Абсолютною лідеркою за виграними призовими є культова гравчиня ще однієї гри від Blizzard – стратегії StarCraft.

Найбільший тріумф у кар'єрі Саші відбувся у 2018 році, коли вона здобула титул світової чемпіонки за версією Intel Extreme Masters, ставши першою жінкою, якій підкорився цей турнір.

За свій стиль гри Scarlett отримала прізвисько "Королева Клинків", а один з її матчів проти Чхве "Bomber" Джі Сона, зіграний на турнірі Red Bull Battle Grounds New York City, багато хто вважає найкращим в історії змагального StarCraft.

Наразі дівчина досі виступає на професійній сцені, граючи за корейський колектив Shopify Rebellion.