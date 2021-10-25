Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: чергові новинки за мотивами серіалу "Гра в кальмара"

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося дві новинки, щоправда, лідер поки не змінився. Також цікаво, що в рейтингу вже є одразу п'ять відеоігор за мотивами серіалу "Гра в кальмара".

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: "Гра в кальмара" та нестандартний раннер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

456: Survival game Cookie Carver: Life Challenge Candy Challenge 3D Yes or No?! Squid.io Red Light Green Light Batatinha Frita Royale Roblox Subway Surfers Race Master 3D: Car Racing Count Masters

Цього разу в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явилося дві новинки, щоправда, на 1 сходинці однаково продовжує утримуватися відеогра 456: Survival game – симулятор виживання, який створений за мотивами серіалу "Гра в кальмара". Варто додати, що загалом в цьому рейтингу вже є одразу п'ять таких проєктів. З цікавих змін можна відзначити повернення відеогри Count Masters, хоча й лише на 10 місце.

Цього тижня покинули топ такі проєкти: Flex Run 3D (13 місце), Car Driving School: Car Games (15 місце) та Garena Free Fire MAX (11 місце). А вперше до рейтингу потрапили наступні мобільні ігри:

Cookie Carver: Life Challenge – проєкт за мотивами серіалу "Гра в кальмара", який одразу ж заскочив на 2 сходинку цього топу. Загалом все досить стандартно: гравцям потрібно взяти участь в іграх на виживання, а для цього треба лише проходити рівні, які дуже нагадують завдання з цього серіалу.

Геймплей Cookie Carver: Life Challenge: відео

Squid.io Red Light Green Light – ще одна мобільна гра, яка була створена за мотивами серіалу "Гра в кальмара". Загалом цей проєкт майже нічим не відрізняється від всіх подібних ігор. Щоправда, важливо відзначити, що у цій відеогрі є лише один унікальний рівень.

Геймплей Squid.io Red Light Green Light: відео