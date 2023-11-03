Фаталіті нового персонажа Mortal Kombat 1 уже охрестили "найкривавішим": видовищне відео

Новий боєць Omni-Man невдовзі приєднається до списку персонажів Mortal Kombat 1 і розробники показали геймерам його фаталіті, яке вразило чимало шанувальників франшизи своєю жорстокістю.

Mortal Kombat 1, що вийшла у вересні цього року, досить успішно "перезапустила" відому франшизу, повідомляє 24 Канал.

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Однак, як тільки пройшли перші враження, стало зрозуміло, що грі буде важко надовго втримати геймерів у своїх тенетах.

Кількість гравців невпинно падала з кожним тижнем після релізу, але, ймовірно, гравців поверне перше доповнення – Kombat Pack 1, яке додасть нових ігрових персонажів.

Головною зіркою першого DLC став суперзлодій з коміксу та мультсеріалу Invincible – Omni-Man.

Щоб підігріти цікавість NetherRealm продемонстрували фаталіті дебютанта франшизи, яке є посиланням на його битву проти власного сина і здивувало чимало фанатів гри своєю моторошною видовищністю.

Фаталіті Omni-Man у дії: дивитися відео

Попри те, що за свою історію Mortal Kombat бачила чимало кривавих завершальних прийомів, чимало фанатів серії у коментарях назвали саме це фаталіті "найкривавішим".

І з цим складно посперечатися, адже воно дійсно вийшло напрочуд видовищним та додасть барв Mortal Kombat 1 вже 9 листопада, коли стане доступним у грі.