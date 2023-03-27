Розробник назвав найпопулярнішу гру за кількістю скачувань на смартфони

Вже культова Subway Surfers стала найбільш завантажуваною мобільною грою в історії, подолавши позначку в 4 мільярди завантажень. На такі неймовірні цифри в гри пішло довгих 11 років.

Кількість завантажень враховували як на iOS, так і на Android. Це перша мобільна гра в історії, яка досягла показника в 4 мільярди завантажень.

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Найпопулярніша мобільна гра

SYBO Games, які є творцями гри, розповіли, що ще у 2020 році вона досягла позначки в 3 мільярди завантажень. А за останні 3 роки вдалося отримати ще 1 мільярд завантажень.

Можливий сплеск популярності Subway Surfers останнім часом пов'язують з тим, що на платформі TikTok стали вірусними ролики, в яких в одній частині екрана показують геймплей гри, а в іншій – кадри, не пов'язані з платформером.

Офіційний трейлер гри Subway Surfers: дивіться відео

Вперше аркаду представили ще 24 травня 2012 року, тобто менш як за два місяці грі виповнюється рівно 11 років. За весь цей час в ній практично нічого не змінилося: все та ж механіка й ті ж перешкоди. Проте розробники постійно оновлюють якість графіки, стиль оточення та скіни для бігунів.