Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та цікаві новинки

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих змін. З'явився новий лідер, а також одразу три оригінальні новинки.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінний лідер та продовження класики

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Count Masters Bridge Race Ludo King Fat 2 Fit! Hair Challenge Body Race Granny 3 Run of Life Garena Free Fire Subway Surfers

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор чимало цікавих змін. Варто розпочати з того, що на 1 місце вийшла відеогра Count Masters, а от гра Bridge Race (колишній лідер) опустилася всього на одну сходинку. Трійку найкращих цього разу достатньо неочікувано замкнула Ludo King.

У середині топу продовжують утримуватися цікаві раннери Body Race та Hair Challenge. А от позицію королівської битви Garena Free Fire чи раннера Subway Surfers важко назвати зараз впевненою, бо у будь-який момент ці ігри можуть покинути когорту найкращих.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Candy Crush Saga (14 місце), My Talking Tom Friends (13 місце) та Catwalk Beauty (19 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Fat 2 Fit! – відеогра, яка одразу заскочила на 4 сходинку цього топу. За жанром це класичний представник "сімейства" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Під час забігів потрібно збирати не класичну ігрову валюту, а різноманітну здорову їжу. А от "зустрічей" зі шкідливою їжею потрібно уникати. Загалом у грі дуже просте керування, а також чимало рівнів.

Геймплей у відеогрі Fat 2 Fit! – відео

Granny 3 – цікава гра, яка може сподобатися всім шанувальникам горорів. Геймплейно все просто: гравцям потрібно вибратися з будинку, який серйозно охороняється. Для цього потрібно буде постійно ховатися, а також уникати зустрічей з недругами. Загалом це гідне продовження цієї відомої серії.

Трейлер відеогри Granny 3 – відео

Run of Life – оригінальний раннер, у якому можна прожити ціле життя під час забігу. Річ у тім, що головне завдання – дійти до фінішу й не зістаритися дорогою туди. А для цього потрібно збирати різноманітні предмети, які омолоджують головного героя. Загалом у цій відеогрі приємна графіка, а також чимало складних рівнів.

Геймплей у відеогрі Run of Life – відео