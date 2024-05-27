Фанат Starfield знайшов найогиднішого прибульця в цілому всесвіті – кумедне фото
Джерело:Reddit
Starfield сповнений дивних планет і ще дивніших істот, але відкриття одного геймера, яке він охрестив "найпотворнішим" створінням, яке коли-небудь бачив, вразило та насмішило фанатів гри.
Будь-яка гра від студії Bethesda перш за все приваблює геймерів можливістю вільного дослідження масштабного віртуального світу, дбайливо створеного розробниками. Космічна RPG Starfield зводить цей аспект в абсолют.
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На сабредіті, присвяченому грі, її шанувальники полюбляють ділитися своїми унікальними історіями та відкриттями.
Цього разу користувач під ніком Pedro_MS83 вразив та водночас насмішив спільноту, скриншотом істоти яку охрестив "найогиднішим" прибульцем у всій грі.
Створіння, про яке йде мова, має назву "Flocking Snuffler Scavenger". Це інопланетянин, схожий на слимака, без ніг, з довгим слонячим хоботом, виряченими червоними очима та великими гострими зубами.
Як повідомив геймер, знайшов він цього "красеня" на планеті Leonis III.
Найпотворніший прибулець у Starfield / Фото з Reddit
Більшість користувачів у коментарях погодилися з оцінкою вроди NPC від Pedro_MS83, але знайшлися й дотепники.
Мабуть, він точно так само подумав про тебе, – пожартував один з коментаторів.
Так чи інакше, всесвіт Starfield приховує ще чимало несподіванок для геймерів та роками дивуватиме шанувальників віртуальних розваг.