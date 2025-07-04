Portal 2 позбулася статусу найрейтинговішої гри у Steam – хто піднявся на перше місце

Легендарна головоломка Portal 2 впала у списку найрейтинговіших відеоігор на платформі Steam, поступившись місцем на вершині не менш культовій забавці.

Portal 2 напрочуд довго утримувала перше місце у списку проєктів з найвищим рейтингом в Steam, але одна інді-гра все ж посунула головоломку від Valve на другу сходинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Steam250.

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Відеогрою, що перевершила показники Portal 2 та усіх інших ігор на платформі Valve став симулятор ферми Stardew Valley.

На момент написання матеріалу, проєкт від ConcernedApe має 896 469 оглядів, із загальним балом у 8,87 та рейтингом позитивних рецензій у 98%.

На противагу, колишня лідерка списку Portal 2 має бал 8,85 та 99% позитивних рецензій з 435 920 відгуками.

Найрейтинговіші ігри Steam / Скриншот steam250.com

Така звитяга вражає сама по собі, але ще більше шокує факт, що Ерік "ConcernedApe" Барон розробив гру самостійно, за що заслужив любов мільйонів геймерів, яка вилилась у блискучий ігровий портрет у Stardew Valley.

Окрім того, соло-проєкт, нехай зараз і підтримуваний командою, залишив далеко за бортом ААА-ігри від великих студій, що просто не вкладається в голові та показує наскільки культовою є ця затишна забавка.