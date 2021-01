Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінний лідер та цікава новинка

Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Лідером топу продовжує залишатися відеогра Phone Case DIY, але конкурентів чимало й вони вже близько.

Джерело: 24 канал

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та падіння Among Us

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Phone Case DIY Join Clash 3D Oh God! Hit Master 3D: Knife Assassin Among Us Roof Rails Project Makeover DOP 2: Delete One Part Stacky Dash Giant Rush!

Мобільна гра Phone Case DIY продовжує утримувати лідерство у цьому топі вже другий тиждень поспіль. Здається, головним конкурентом цієї відеогри стане проєкт Oh God!. Цей симулятор віртуального бога продовжує свою успішну ходу й вже опинився на 3 сходинці. Може втрутитися у цю "зарубу" й Among Us, але лише після виходу нової мапи.

Кількість раннерів у топі найпопулярніших мобільних відеоігор збільшилася: гра Giant Rush! опинилася серед найкращих разом з Join Clash 3D та Roof Rails. Зміцнила свої позиції відеогра Hit Master 3D: Knife Assassin, вона піднялася одразу на 4 сходинку цього рейтингу. Продовжують мати попит серед мобільних геймерів Project Makeover та DOP 2: Delete One Part. Також знову повернулася до топу відеогра про головоломки Stacky Dash, хоча й лише на 9 позицію.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game (11 місце) та Water Sort Puzzle (13 місце). За останній тиждень нові відеоігри у цей топ не потрапили, тому розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Pixel Rush – гра, яка зупинилася на 12 сходинці у топі найпопулярніших мобільних ігор. Розробником цього проєкту є білоруська студія SayGames. За жанром це класичний раннер: геймери керують героєм, який бігає та ставить різноманітні рекорди. Головною особливістю цього проєкту є ігровий персонаж, який повністю зроблений з піксельних блоків. Цікаво, що на його шляху будуть різноманітні перешкоди, тому він не завжди зможе прийти цілим та неушкодженим до фінішу. Гравцям потрібно збирати зірочки та пікселі, щоб відновлювати втрачені частини. Також у відеогрі є різноманітні варіанти для кастомізації головного героя.

