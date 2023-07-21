Акція "Безкоштовні вихідні": Steam пропонує безкоштовно пограти в новеньку Need for Speed

Компанія Electronic Arts зробила щедру пропозицію шанувальникам гоночних ігор серії Need for Speed. Геймери зможуть безкоштовно пограти в Unbound протягом певного часу або придбати гру з величезною знижкою.

Акція отримала назву "Безкоштовні вихідні". Вона доступна для користувачів Steam.

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Безкоштовний Need for Speed: Unbound

До 24 липня користувачі Steam можуть скористатися "Безкоштовними вихідними" і пограти в Need for Speed: Unbound. У цей час гра буде абсолютно безплатною.

Гравцям нададуть повну версію гри, тож за наявності вільного часу її можна встигнути пройти повністю. Ті, хто не встигне – можуть купити Need for Speed: Unbound зі знижкою в 70% до 27 липня.

Need for Speed: Unbound поки що стання гра в серії NFS. Її реліз відбувся лише в грудні 2022 року. Тож той факт, що вже через пів року після релізу в неї можна зіграти безкоштовно – це неймовірна щедрість від видавця.