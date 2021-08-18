Неоднозначна реакція: у Fortnite з'явився новий режим в стилі відеогри Among Us

Для відеогри Fortnite вийшов новий режим, який дуже нагадує Among Us. Щоправда, розробники останньої гри вже відзначили, що представники Epic Games з ними не контактували.

Нещодавно на офіційному сайті Epic Games з'явилася дуже цікава новина, у якій йшлося про новий режим для відеогри Fortnite. Розробники захотіли додати в цю гру аналог Among Us, щоправда, здається, вони не особливо щось хотіли змінювати.

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Варто розпочати з того, що новий режим називається "Impostors", а загалом він дійсно дуже нагадує відеогру від InnerSloth. Події розгортаються на схожій мапі (футуристичний сетинґ), яка розрахована він на 10 гравців: 2 зрадники та 8 членів екіпажу. Останні мають займатися ремонтом бойового автобусу, відправкою даних чи калібруванням обладнання. Для перемоги їм потрібно виконати всі завдання чи знайти зрадників, які займаються саботажем та вбивством мирних членів екіпажу. Голосовий чат в цьому режимі не працює, а тому спілкуватися можна лише під час спеціальних зборів (є й класичне голосування).

Тизер режиму "Impostors": відео

Спершу здавалося, що все це зроблено в межах співпраці з розробниками Among Us, бо дуже схожих елементів дійсно чимало (не вистачає лише тематичних скінів). Але представники студії InnerSloth дуже оперативно відреагували. Вікторія Тран написала, що вони були б дуже зацікавлені в такій співпраці, але, на жаль, представники Epic Games з ними не контактували. Також вона додала, що останнім все-таки варто було використати якусь нову термінологію та сетинґ. А її колега навіть поділився фото, на якому можна побачити схожість ігрових мап.

Загалом студію InnerSloth у цій ситуації підтримало чимало відомих осіб, а також звичайних геймерів. Більшість користувачів одразу ж згадала про схожий конфлікт Epic Games з розробниками гри PUBG: Battlegrounds. Тобто ця американська компанія вже займалася подібною адаптацією чужих ідей. Наостанок варто відзначити, що розробники Fortnite поки ніяк цю ситуацію не коментували.