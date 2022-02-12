Несподіваний фінал: завершився найдовший матч в історії Age of Empires II

У стратегії Age of Empires II завершився найдовший матч в її історії. Тривав цей епічний поєдинок 60 годин, щоправда, його долю вирішили не дії гравців.

Учора ввечері ми розповідали про найдовший матч в історії Age of Empires II, який на момент написання того матеріалу тривав майже 60 годин. Тоді Rubenstock та Andre_2i відзначали, що здаватися вони не збираються, а також жартували, що готові чекати хоч вічність.

Детальніше Триває вже майже 60 годин: в Age of Empires II проходить один з найдовших матчів

Несподіваний фінал

Одразу ж варто відзначити, що настільки довго їм чекати не довелося. Річ у тім, що фінський гравець Rubenstock втратив з'єднання з сервером через проблеми з інтернетом. А сталося це одразу ж після того, як вони відіграли 60 годин реального часу (98 годин внутрішньоігрового).

Додамо, що фаворитом цього поєдинку все ж таки був Rubenstock, а все тому, що в його розпорядженні було більше юнітів (21 на 4). Яскравим підтвердженням цього також може слугувати той факт, що румунський гравець Andre_2i одного разу навіть пропонував йому завершити їхній матч в нічию. Щоправда, фін таку пропозицію відхилив, бо вважав себе фаворитом у цій ситуації.

Технічні проблеми

Варто відзначити, що наприкінці матчу стрімери стикнулися з технічними проблемами. Румунський гравець почав отримувати повідомлення про планове встановлення оновлення для Windows, що могло завершитися перезавантаженням комп'ютера. А от Rubenstock кілька разів втрачав з'єднання з сервером через проблеми зі стабільністю свого з'єднання.

Реакція стрімерів та спільноти

Гравець Andre_2i був дуже радий, а також відзначив, що поки хоче відпочити від матчів у Age of Empires II. А от фінський стрімер вже дуже хоче взяти реванш.

Шанувальники Age of Empires II назвали цей поєдинок "The Game", а також створили спеціальний сайт, де можна ознайомитися з всіма його ключовими моментами.

Цікаво, що відреагували на такий епічний матч й розробники серії Age of Empires. У своєму твітері вони жартома перефразували відомий внутрішньоігровий вираз: "Ти грав, гм, 98 годин, щоб померти так?".

Момент перемоги: відео