Netflix Games може з'явитися на телевізорах – зі смартфоном замість контролера
Джерело:Bloomberg
Netflix працює над перенесенням свого сервісу відеоігор на телевізори. Зважаючи на амбіції компанії, які постійно зростають, вона прагне вийти за межі смартфонів і планшетів.
Код, прихований у додатку Netflix, містить посилання на ігри, у які можна грати просто на телевізорі. Це й стало сигналом про те, що такий план наразі пропрацьовується.
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Netflix Games на телевізорі
Для гри на телевізорі потрібен контролер. Ви хочете використовувати цей телефон як ігровий контролер?
– такий рядок у коді помітив розробник Стів Мозер.
Наразі американський провайдер не публікував офційно жодних планів щодо запуску своїх ігор на телевізорі.
У 2021 році Netflix запустив свої ігрові програми на пристроях iPhone, iPad і Android. Тоді компанія випустила низку ігор, середих яких Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game і Card Blast.