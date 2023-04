Netflix Games може з'явитися на телевізорах – зі смартфоном замість контролера

Netflix працює над перенесенням свого сервісу відеоігор на телевізори. Зважаючи на амбіції компанії, які постійно зростають, вона прагне вийти за межі смартфонів і планшетів.

Код, прихований у додатку Netflix, містить посилання на ігри, у які можна грати просто на телевізорі. Це й стало сигналом про те, що такий план наразі пропрацьовується.

Netflix Games на телевізорі

Для гри на телевізорі потрібен контролер. Ви хочете використовувати цей телефон як ігровий контролер?

– такий рядок у коді помітив розробник Стів Мозер.

Наразі американський провайдер не публікував офційно жодних планів щодо запуску своїх ігор на телевізорі.

У 2021 році Netflix запустив свої ігрові програми на пристроях iPhone, iPad і Android. Тоді компанія випустила низку ігор, середих яких Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game і Card Blast.