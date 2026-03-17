Паралізований чоловік пограв у World of Warcraft після імплантації чипа Neuralink
- Джон Л. Нобл, колишній військовий з паралічем, зміг грати у World of Warcraft завдяки імплантованому чипу Neuralink, який перетворює нейронні сигнали в команди для комп'ютера.
- Попри успіхи, чип Neuralink все ще має обмеження, не дозволяючи виконувати складні ігрові сценарії, що потребують швидкої реакції та високої точності.
Технології нейронних інтерфейсів відкривають нові горизонти для людей, стираючи кордони між фізичною реальністю та цифровим простором. Нещодавній випадок успішної інтеграції мозкового чипа продемонстрував, що навіть повний параліч не є перешкодою для занурення у складні ігрові світи. Ця подія стала черговим кроком у розвитку інновацій, що здатні кардинально змінити життя.
Як технологія Neuralink допомагає повертати відчуття контролю над цифровим життям?
Джон Л. Нобл, який раніше проходив службу у повітряно-десантних військах Великої Британії, опинився у вкрай складних обставинах після отримання важкої травми. Пошкодження призвело до повної паралізації тіла нижче рівня шиї, що зробило неможливим використання будь-яких стандартних пристроїв введення, таких як комп'ютерна миша, клавіатура або ігровий контролер. Проте статус 18-го учасника клінічних випробувань компанії Neuralink відкрив для чоловіка шлях до повернення у цифровий простір, пише Players.
Інноваційний пристрій, вживлений безпосередньо у тканини мозку, працює шляхом зчитування та інтерпретації електричних імпульсів нейронів. Система транслює ці біологічні сигнали у зрозумілі для комп'ютера команди, дозволяючи користувачеві взаємодіяти з електронними пристроями виключно силою своєї думки.
Своїми дивовижними результатами Нобл поділився на платформі X, продемонструвавши відео власного ігрового процесу в популярній багатокористувацькій грі World of Warcraft. Колишній військовий зазначив, що розробки Neuralink щодня дивують його своїми можливостями.
Джон Нобл грає у World of Warcraft: дивіться відео
На поточному етапі розвитку технологія дозволяє пацієнту повноцінно перебувати у віртуальному всесвіті Азероту. Джон Нобл успішно справляється з навігацією на різних ігрових локаціях, самостійно виконує сюжетні квести та перемагає базових монстрів. Для людини, яка була повністю позбавлена фізичної здатності керувати персонажем, такий рівень взаємодії є монументальним прогресом.
Можливості поки не безмежні
Втім, попри значні успіхи, система все ще має певні технічні обмеження. Складні ігрові сценарії, що вимагають миттєвої реакції, високої точності й здатності виконувати кілька маніпуляцій одночасно, поки що лишаються недосяжними для нейронного керування.
Зокрема, мова йде про участь у високорівневих рейдах на максимальних рівнях складності або інтенсивні битви з іншими гравцями у форматі PvP. Такі активності потребують швидкості обробки сигналів, яку сучасне покоління чипів ще не може забезпечити у повному обсязі.
Попри бар'єри, цей випадок став важливим підтвердженням того, що інтерфейси "мозок – комп'ютер" здатні повернути людям з інвалідністю відчуття незалежності та доступ до сучасних розваг.
Не перший випадок
Варто нагадати, що раніше інший пацієнт Neuralink уже демонстрував успіхи в ігровій сфері, граючи у стратегію Warhammer 40,000: Dawn of War III, як писало видання Gameinside. Кожен такий крок наближає момент, коли цифрові технології стануть повністю інклюзивними, дозволяючи кожному користувачеві, незалежно від його фізичного стану, реалізовувати свій потенціал у віртуальному світі.