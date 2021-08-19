Неймовірна увага до деталей: гравець в Red Dead Redemption 2 став свідком дуже цікавої сцени

Оригінальним записом поділився на платформі Reddit шанувальник відеогри Red Dead Redemption 2. Він показав персонажа, який став жертвою свого ж коня.

Відеогру Red Dead Redemption 2 можна з впевненістю називати однією з найреалістичніших. Розробники з Rockstar Games дійсно створили прекрасний відкритий світ, а їхня увагу до різноманітних дрібниць просто вражає. Але найцікавіше, що геймери навіть зараз продовжують відкривати щось нове в цій грі, хоча її реліз відбувся ще в жовтні 2018 року.

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Саме такою знахідкою й поділився користувач платформи Reddit з нікнеймом Kenny_Gingers. На його ігрового персонажа напала група бандитів, а тому він змушений був відстрілюватися від них. Головний герой достатньо оперативно ліквідував цю загрозу, але потім помітив, що один з ворогів ще рухається. Він вирішив підійти ближче, можливо, щоб остаточно розібратися з бандитом. Щоправда, виявилося, що можна обійтися й без цього. Річ у тім, що роботу головного героя виконав кінь, який "задушив" ворога.

Здається, тварина просто дуже невдало впала на шию свого хазяїна, а тому останній отримав серйозну травму. Спершу він навіть активно намагався вилізти з такої пастки, але зрештою так і не зміг досягти бажаного. Варто відзначити, що головний герой отримав досвід не за вбивство цього персонажа, а за нокаут ("knockout"). Тобто кінь дійсно "задушив" свого хазяїна. Зрозуміло, що перевірити цей метод вбивства дуже непросто, але загалом це схоже на правду.

Користувачам платформи Reddit дуже сподобалася така знахідка, а в коментарях до цього посту вони похвалили Rockstar Games за подібну увагу до різноманітних деталей. Варто додати, що запис Kenny_Gingers дуже швидко зібрав 4 тисячі вподобань та майже 100 коментарів. Взагалі це прекрасна демонстрація того, як розробники з цієї компанії працюють над своїми відеоіграми.

Персонаж з Red Dead Redemption 2, який став жертвою коня: відео