Неймовірний онлайн та прекрасні відгуки: у Steam набирає популярності гра Lost Ark

Відеогра Lost Ark дуже швидко стала однією з найпопулярніших в Steam. Вона отримує прекрасні відгуки, а її піковий онлайн вже досягнув показника в 532 тисячі гравців.

Уже 11 лютого в Steam відбудеться офіційний реліз умовно-безплатної гри Lost Ark. Щоправда, підкорювати цей популярний сервіс вона почала вже сьогодні. А все тому, що всі власники платного набору "Founder Pack" (коштує 15 доларів) вже отримали доступ до гри.

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Вражаючий старт

Варто відзначити, що навіть цих геймерів вистачило для того, щоб гра Lost Ark одразу ж заскочила на третю сходинку в топі найпопулярніших проєктів Steam. Згідно з даними ресурсу SteamDB, її піковий онлайн вже досягнув показника в 532 тисячі активних гравців.

У перші години був настільки великий ажіотаж, що не витримали навіть сервери відеогри. Користувачі відзначають, що виникли величезні черги, в яких перебувало до 14 тисяч геймерів. Щоправда, навіть попри це, нарікань на їхній технічний стан не було.

До речі, проблемною навряд чи можна назвати й саму гру. Від користувачів цього сервісу вона отримала 96% позитивних відгуків (2 тисячі рецензій).

Lost Ark в Україні

Важливо відзначити, що версія відеогри, яка вийшла в Steam, доступна користувачам з Північної Америки, Європи, Латинської Америки та Океанії. У місцевому списку європейських країн України немає, а все тому, що правами на Lost Ark в нашому регіоні чомусь володіє російський сервіс Mail.ru.

Напевно, всі геймери знають, що сайти останнього на території нашої країни заблоковані. Тобто виходить, що гравці з України не можуть законно зіграти одразу в обидві версії гри Lost Ark. У будь-якому випадку їм потрібно використовувати сторонні інструменти.

До речі, на офіційному форумі відеогри вже можна знайти немало обговорень цієї проблеми. Щоправда, місцевий модератор нічим в цій ситуації допомогти не може. Він лише написав, що передасть цю інформацію розробникам з компанії Smilegate.

Трейлер відеогри Lost Ark: відео