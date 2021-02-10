Неймовірний успіх Vallheim: майбутня класика чи тимчасовий спалах

Кооперативна сурвайвал гра у вікінгському сетингу, що, здається, виникла буквально нізвідки, всього лише за тиждень повністю захопила Twitch та Steam. Детальніше про гру та чи варта вона такої уваги – у матеріалі.

Пісочниця Valheim від студії Iron Gate та видавця Coffee Stain вийшла 2 лютого в магазині Steam і набула величезної популярності серед гравців, навіть попри те, що перебуває у ранньому доступі.

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На момент написання матеріалу Valheim очолює топ продажів Steam з піковим онлайном понад 160 тисяч осіб, а також є однією з топових категорій (близько 40 тисяч глядачів) на популярній стрімінговій платформі Twitch. Просто шалений старт для гри, про яку ще кілька тижнів тому більшість із цих 200 тисяч людей навіть не чули.

Що ж собою являє Vallheim та чому він такий популярний? Спробуємо розібратись.

Що таке Vallheim?

Valheim – це "виживалка", в якій гравці наодинці чи у компанії до десяти осіб потрапляють в один зі світів вікінгів, наповнений фантастичними істотами та містичними секретами. У ньому вони мають збудувати власне поселення, налаштувати свій побут і, попередньо добре озброївшись, досліджувати гігантську карту, по ходу справи вступаючи в сутички з різноманітними монстрами та величезними босами.

Релізний трейлер гри Valheim

Ранній доступ

Світанок у лісах Вальхейму / зображення shacknews

Найбільшою чеснотою гри, напевно, можна назвати якраз ранній доступ. Точніше не саме його, а те, що попри цей "ярлик", який для багатьох гравців автоматично означає, що в грі купа багів та обмаль контенту, Vallheim знищує подібні стереотипи. У грі навіть зараз дуже багато вмісту та нищівно мала кількість багів. Окрім цього, здається, що розробникам з Iron Gate вдалося створити плавильний котел з цікавих ідей та механік, які цілком підходять для того, щоб їхній проєкт став наступним сурвайвал-хітом. А з прийдешньою популярністю розробники абсолютно точно отримають величезний "буст" до ентузіазму та доведуть до ідеалу власні задуми у повній версії гри.

Процедурно генерований відкритий світ

Попри те, що це жодним чином не унікальний елемент геймплею для відеоігор подібного жанру, процедурна генерація у Vallheim використовується надзвичайно ефективно. Гра дарує вам величезний відкритий світ з великою кількістю різних біомів, які при цьому досить суттєво відрізняються один від одного. Сотні гравців можуть обговорювати свій ігровий досвід і їхні враження від світів будуть різними, що додає в гру елемент вивчення та мандрів унікальним світом, який був зроблений саме для вас.

"Живий" острів у грі Vallhelm

Крім того, процедурне генерування у Vallheim прекрасно виконано на програмному рівні. Часто у найвідомішій грі сурвайвал жанру – Minecraft, що також користується цією механікою, можна побачити безглузду архітектуру світу, наприклад блоки піску, що зависли в повітрі. У вікінгській пісочниці з цим набагато ліпше. Гра створює мінімум незручних областей, що не мають жодного сенсу. У переважній більшості випадків їй вдається створити правдоподібний, але все ще фентезійний світ, яким неймовірно весело та цікаво подорожувати.

Кооператив

Як колись написав один з класиків української літератури: "Радість, не поділена з другом, – це не радість, навіть не пів радості, а якась погана четвертинка, мізерія якась." І ці слова, без сумніву, стосуються і відеоігор також. Попри те, що існують справді шедевральні однокористувацькі ігри, ви не можете не погодитись, що спільне проходження гри з друзями дарує набагато більше позитивних емоцій.

Крім того, кооператив у будь-якій грі допоможе їй вибухнути на Twitch, і на це існує кілька причин. По-перше, глядачі із задоволенням переглядають як їхні улюблені стрімери об'єднуються, щоб грати один з одним чи навпаки влаштовують між собою запеклі сутички. По-друге, це створює неймовірну динаміку трансляції й допомагає зменшити кількість "простою" в ефірі, оскільки чим більше людей – тим більше подій відбувається. Насамкінець, і самим стрімерам набагато легше спілкуватися не лише з чатом, але й з людьми в грі, це змушує час текти швидше та до того ж додає до геймплею елемент суперництва (наприклад: хто швидше прокачає новий сет броні чи здобуде більше ресурсів).

Один з босів гри Vallheim – Elder / зображення vgtimes

Vallheim прекрасно реалізує усі переваги кооперативу, адже ніякому фентезійному монстрові (нехай і гігантських розмірів) не встояти перед хоробрістю бійця, спину якого прикривають вірні друзі.

Вікінгський сетинг

Історія та міфологія вікінгів стали дуже популярними протягом останніх кількох років не тільки в кіноіндустрії, але й у світі відеоігор, а такі проєкти як God of War та Assassin's Creed Valhalla ще більше підігріли інтерес до подібного сетингу. Vallheim уміло оперує вікінгським оформленням та міфологією, вплітаючи в геймплей фентезійні елементи, які приголомшливим чином буквально "затягують" гравців. Від гри не можливо відірватись, постійно хочеться дізнатись, що чекає на тебе попереду і пропливти ще кілька кілометрів на зустріч пригодам у своєму дракарі.

Дракар у Vallheim / зображення jioforme

Підсумовуючи все вищесказане, хочеться сказати одне: Vallheim – дуже хороша гра. Вона з легкістю здатна зайняти кілька ваших вечорів поспіль, а може й навіть більше. А що найважливіше, розробники вже випускають постійні апдейти, що показує їх серйозні наміри довести гру до повної версії, а не залишити її у ранньому доступі, як часто буває з подібними проєктами. За скромну ціну у 279 гривень в магазині Steam, ви отримаєте величезний фантастичний світ, абсолютно вартий того, щоб приділити йому трохи свого часу.