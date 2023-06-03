Одна з найгірших ігор в історії Nintendo несподівано отримає продовження

Компанія Nintendo несподівано представила продовження однієї зі своїх найгірших ігор усіх часів, принаймні якщо вірити оцінкам. Детальніше – у матеріалі.

Серед найвідоміших розробників відеоігор Nintendo, ймовірно, має найкращий послужний список вдалих релізів, однак і у них не обійшлося без невдач, інформує 24 Канал.

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Однією з найгірших відеоігор студії була 1-2 Switch, випущена в березні 2017 року.

Проєкт зазнав нещадного краху, а відгуки критиків принесли йому славу не лише найгіршого релізу на Switch, але й однієї з найгірших ігор, які коли-небудь випускала Nintendo.

Станом на 2023 рік 1-2 Switch має оцінку 58 зі 100 від критиків та 4.8 з 10 від геймерів на Metacritic, що майже нечувано для гри від іменитої компанії.

Трейлер 1-2 Switch: відео

Ніщо з цього не зупинило японських розробників від створення сиквелу, який планується випустити вже зовсім скоро – 30 червня.

Короткий опис гри в eShop фактично не розкриває інформації про її вміст, окрім того, що гравців очікуватимуть міні-ігри для вечірок, які включають усе: від "повітряних кульок до інопланетян".

Віковий рейтинг проєкту також має згадки про алкоголь, яких не було в оригіналі, але це не вплинуло на класифікацію майбутньої новинки як гри для будь-якого віку.

Чимало шанувальників Nintendo занепокоєні цією новиною, адже чутки про продовження 1-2 Switch вперше з'явилися ще на початку 2022 року як частина звіту, у якому стверджувалося, що гра дуже не подобається тестувальникам і командам локалізації.

Подейкують, що це навіть це призвело до масового внутрішнього протесту проти релізу проєкту і чимало співробітників, як повідомляється, висловили занепокоєння, що Everybody 1-2 Switch зашкодить репутації Nintendo як розробника високоякісних продуктів.

Чи станеться другий провал в історії компанії дізнаємось зовсім скоро, адже Everybody 1-2 Switch вийде вже 30 червня 2023 року ексклюзивно для консолі Nintendo Switch.