Все що відомо про Nintendo Switch 2: новий витік розкриває дизайн і характеристики консолі

Напередодні у мережу витекло чимало інформації, що розкриває дизайн та ключові характеристики довгоочікуваної портативної консолі Nintendo Switch 2. Хоча Nintendo підтвердила, що нова консоль буде анонсована до кінця поточного фінансового року, який завершується в березні 2024 року, офіційних подробиць було мало.

Однак цей останній витік дає фанатам зрозуміти, чого варто очікувати від портативного ігрового пристрою наступного покоління попередник якого став шалено популярним, повідомляє Overclock3d.

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Згідно з витоком, Switch 2 працюватиме на базі процесора Nvidia Arm з новим графічним блоком, побудованим на архітектурі Ampere. Пристрій матиме 12 ГБ оперативної пам'яті DDR5-7500, що значно більше, ніж у попередника, та 256 ГБ пам'яті UFS 3.1 для швидшого доступу до даних.

Витоки фотографій та 3D-моделей свідчать про те, що нова консоль буде більшою за оригінальну Nintendo Switch, з 8-дюймовим дисплеєм, що збільшить загальний розмір пристрою. Дизайн також передбачає задню підставку, що підвищує зручність використання для настільних ігор.



Елементи корпусу Switch 2 / Фото overclock3d

Окрім збільшеного розміру, Switch 2 може мати більшу батарею та ефективнішу систему охолодження, що допоможе продовжити час автономної роботи або підвищити обчислювальну потужність без шкоди для портативності.

Очікується, що нове апаратне забезпечення запропонує значний приріст продуктивності завдяки високопродуктивному процесору та збільшенню обсягу пам'яті.

Ймовірний дизайн консолі Switch 2 / Фото overclock3d

Однією з найцікавіших потенційних можливостей є включення технологій Nvidia на основі штучного інтелекту, таких як DLSS (Deep Learning Super Sampling), які можуть покращити якість графіки завдяки підвищенню роздільної здатності.

Витік також вказує на оновлені контролери Joy-Con, які, як повідомляється, будуть більшими і матимуть магнітні кріплення для кращого кріплення до консолі.

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Завдяки значному підвищенню продуктивності та вдосконаленому дизайну, Nintendo Switch 2 обіцяє стати помітним стрибком уперед для портативних ігор. Фанати з нетерпінням чекають на офіційний анонс, який, як очікується, відбудеться до березня 2024 року.