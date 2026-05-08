Розробники The Ascent пояснили, чому No Law – це не "ще один Cyberpunk 2077"

Шведська студія Neon Giant вперше детально розповіла про свою нову гру No Law. Автори The Ascent обіцяють похмурий кіберпанковий світ, сюжетну RPG від першої особи та зовсім інший підхід, ніж у найвідоміших представників жанру.

Після анонсу багато користувачів почали порівнювати проєкт із Cyberpunk 2077, однак розробники наголошують, що не намагаються копіювати чужі ідеї. Про це вони розповіли в публікації на сторінці спільноти гри в Steam.

Чим No Law хоче відрізнятися від інших кіберпанкових RPG?

За словами команди, жанр кіберпанку надто широкий, щоб асоціюватися лише з однією грою. Натхнення для No Law автори черпали не тільки з відеоігор, а й із коміксів, аніме, манги, фільмів, книжок та особистого досвіду.

У Neon Giant окремо наголосили, що No Law створюється як авторська сюжетна пригода від першої особи, а не як "рескін" іншого проєкту.

Ми любимо кіберпанк, і No Law однозначно належить до цього жанру, але це не рескін іншої гри. Наша мета – авторський сюжетний досвід від першої особи у насиченому місті. Механіки, структура історії та темп бою служать саме цій цілі, а не імітації іншого проєкту,

– пояснили розробники.

Автори також розповіли, чим нова гра відрізнятиметься від The Ascent. Якщо попередній проєкт студії був ізометричним бойовиком, то No Law стане масштабнішою та атмосфернішою RPG із більшим акцентом на сюжет і занурення у світ.

Водночас команда обіцяє зберегти сильні сторони The Ascent – увагу до деталей оточення, щільну атмосферу та "відчуття зброї" у бойовій системі.

No Law вийде на PC, включно зі Steam, Epic Games Store та Microsoft Store, а також на PlayStation 5 і Xbox Series X / Xbox Series S.

Що ще відомо про No Law?

Гру описують як сюжетний кіберпанковий RPG-бойовик від першої особи з відкритими локаціями, нелінійністю та акцентом на наслідках рішень.

Події розгортаються у місті Порт Дизайр – похмурому портовому мегаполісі майбутнього, який виріс серед скель біля моря. Самі розробники називають його "містом без законів", де процвітають контрабанда, банди, корупція та насильство.

Автори наголошують, що світ гри не буде суцільною депресивною антиутопією – у ньому знайдеться місце зеленим кварталам, затишним дворикам і навіть джазовим кафе, пише Games Radar.

Головним героєм стане колишній військовий Грей Харкер. Після важкого поранення він намагається залишити минуле позаду й жити спокійним життям, однак невідомі руйнують його новий побут. У результаті герой вирушає на шлях помсти, використовуючи бойовий досвід, імпланти та спеціальне спорядження.

Яким буде геймплей No Law?

Як пише Xbox Wire, Neon Giant робить ставку на свободу проходження. Гравці зможуть діяти агресивно, влаштовуючи масштабні перестрілки, або проходити місії приховано – використовуючи стелс, гаджети та вертикальність рівнів. Автори обіцяють, що різні стилі гри впливатимуть на розвиток подій і реакцію NPC.

No Law буде масштабною кіберпанковою RPG / Фото Neon Giant

У студії також заявили, що NPC та вороги реагуватимуть на шум, огляд, тиск і поведінку гравця. Через це навіть однакові місії можуть завершуватися по-різному у різних користувачів. За словами розробників, вони прагнуть створити RPG, де "100 гравців отримають 100 різних історій".

Ще одна важлива особливість – акцент на "відчутті зброї". У Neon Giant працюють колишні розробники Bulletstorm, Wolfenstein і Far Cry 3, тому команда обіцяє жорсткий та видовищний FPS-бій із фізикою, руйнуваннями та кінематографічною подачею, розповідає FRVR. У трейлері вже показали сповільнення часу, потужну стрілянину та рукопашні атаки.

Наскільки великою буде гра?

Розробники уточнюють, що No Law не намагається конкурувати з найбільшими AAA-RPG за масштабом карти. Натомість студія робить ставку на щільність і деталізацію світу. Кожен район Порт Дизайра матиме власну архітектуру, атмосферу та стиль проходження – від вузьких нетрів до розкішних інтер'єрів із вентиляційними шахтами й системами злому.