EA Sports приготуватися: у мережі з'явилася інформація про нову гру FIFA від іменитої студії

Шанувальники віртуального футболу можуть отримати нову відеогру з назвою FIFA, щоправда, вже не від EA Sports, а від іншої не менш іменитої студії.

Нові чутки, що з'явилися в мережі припускають, що наступна гра з назвою FIFA вже на підході, але її розробляє не EA, інформує Games 24.

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Організація FIFA та студія EA Sports завершили своє тридцятирічне партнерство у 2022 році, ознаменувавши кінець легендарної спортивної франшизи.

У той час як канадські розробники випустили EA SPORTS FC 24, функціонери з FIFA також не сиділи склавши руки та вели переговори з різними компаніями по всьому світу задля створення нового футбольного симулятора під своєю егідою.

Один з редакторів порталу Insider Gaming Майк Стро поділився свіжою інформацією щодо стану цих пошуків, заявивши, що джерела, близькі до розробки нової FIFA, поки що не готові говорити офіційно, але обіцяють, що анонс про нове партнерство відбудеться зовсім незабаром.

При цьому розробниками нового симулятора досить очікувано стала студія 2K.

2K мають великий досвід у розробці спортивних симуляторів, а в їх портфоліо такі серії як NBA 2K, WWE 2K та інші.

Окрім того, акаунт DonkTrading у соцмережі X (колишній твітер) зібрав ще деякі подробиці про гру від різних інсайдерів:

У команді 2K працює кілька колишніх розробників FIFA з EA Sports;

Ймовірно гру слід очікувати у 2026 році;

2K та FIFA хочуть випустити проєкт до Чемпіонату світу з футболу 2026.

Водночас це розходиться з інформацією від mohplay, які стверджують, що нова гра матиме назву FIFA 2K25 і її слід очікувати уже цьогоріч.

Ми працюємо над новими партнерами та новою грою. Готуйтеся!

– зовсім нещодавно сказав президент FIFA Джанні Інфантіно.

Загалом, як бачите, ситуація залишається досить непередбачуваною, але єдиною константою є ім'я розробників, що спонукає нас з цікавістю очікувати майбутнього анонсу.