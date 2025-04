Фанатам всесвіту Blade Runner доведеться ще довго чекати на нову відеогру за мотивами культового кіберпанк-фільму. За даними джерел Insider Gaming, розробку нового проєкту у цій франшизі було згорнуто.

Британська студія Supermassive Games, відома за Until Dawn, The Dark Pictures Anthology та The Quarry, працювала над грою під назвою Blade Runner: Time To Live, інформує 24 Канал.

Дивіться також Sony оголосила дату виходу Ghost of Yotei і показала новий сюжетний трейлер

Це мав бути кінематографічний пригодницький бойовик тривалістю 10-12 годин, реліз якого був запланований на вересень 2027 року. Гру мали випустити на ПК, PS5, Xbox Series X|S та консолях наступного покоління.

Події Blade Runner: Time To Live мали б розгортатися у Новому Цюриху в 2065 році. Гравці мали б взяти на себе роль застарілого репліканта Nexus-6, на ім'я Со-Ланж, яка має знищити лідера підпільної мережі реплікантів. У процесі розслідування головного героя зраджували й залишали помирати. Геймплей передбачав поєднання стелсу, боїв, дослідження світу, прокачування навичок і "зворушливих" діалогів із персонажами.

Передпродакшн гри розпочався у вересні 2024 року й мав тривати до березня. Бюджет виробництва складав 45 мільйонів доларів, а над проєктом працювала команда, яка створювала The Quarry.

За словами інформатора Insider Gaming, Blade Runner: Time To Live виглядала "доволі вражаюче", але наприкінці 2024 року розробку було припинено. Причиною стали рішення компанії Alcon Entertainment – власника прав на франшизу. Деталі скасування проєкту наразі не розголошуються.