Гру Blade Runner: Time To Live офіційно скасовано – проєкт не дійде до релізу
- Розробку гри Blade Runner: Time To Live від Supermassive Games було скасовано наприкінці 2024 року.
- Причиною стали рішення власника прав на франшизу, компанії Alcon Entertainment, деталі яких не розголошуються.
- Гра мала бути пригодницьким бойовиком, події якого відбувалися б у 2065 році, з бюджетом у 45 мільйонів доларів.
Фанатам всесвіту Blade Runner доведеться ще довго чекати на нову відеогру за мотивами культового кіберпанк-фільму. За даними джерел Insider Gaming, розробку нового проєкту у цій франшизі було згорнуто.
Британська студія Supermassive Games, відома за Until Dawn, The Dark Pictures Anthology та The Quarry, працювала над грою під назвою Blade Runner: Time To Live, інформує 24 Канал.
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Це мав бути кінематографічний пригодницький бойовик тривалістю 10-12 годин, реліз якого був запланований на вересень 2027 року. Гру мали випустити на ПК, PS5, Xbox Series X|S та консолях наступного покоління.
Події Blade Runner: Time To Live мали б розгортатися у Новому Цюриху в 2065 році. Гравці мали б взяти на себе роль застарілого репліканта Nexus-6, на ім'я Со-Ланж, яка має знищити лідера підпільної мережі реплікантів. У процесі розслідування головного героя зраджували й залишали помирати. Геймплей передбачав поєднання стелсу, боїв, дослідження світу, прокачування навичок і "зворушливих" діалогів із персонажами.
Передпродакшн гри розпочався у вересні 2024 року й мав тривати до березня. Бюджет виробництва складав 45 мільйонів доларів, а над проєктом працювала команда, яка створювала The Quarry.
За словами інформатора Insider Gaming, Blade Runner: Time To Live виглядала "доволі вражаюче", але наприкінці 2024 року розробку було припинено. Причиною стали рішення компанії Alcon Entertainment – власника прав на франшизу. Деталі скасування проєкту наразі не розголошуються.