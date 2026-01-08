На нас чекає ще одна гра Life Is Strange, яка возз'єднає головних героїнь першої частини

Серія Life Is Strange готується до масштабного повернення, яке змусить серця фанатів битися частіше. Після тривалого мовчання видавця інформацію про майбутній проєкт, який обіцяє змінити уявлення про долю знайомих персонажів, випадково злили в мережу. Витік даних розкрив не лише назву гри, а й ключові деталі сюжету, що розгортатиметься навколо старих друзів.

Чим здивує нова Life Is Strange?

Офіційних анонсів від компанії Square Enix щодо майбутнього франшизи після виходу Double Exposure поки не надходило, проте завісу таємничості несподівано підняв європейський рейтинговий комітет PEGI, який виставляє вікові обмеження для контенту. На сайті організації на короткий час з’явилася сторінка гри під назвою Life Is Strange: Reunion, де містився перелік платформ і короткий опис сюжету, з якого всі дізналися про возз'єднання Макс Колфілд та Хлої Прайс, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Події нової частини розгортатимуться в університеті Каледон, де вже знайома гравцям Макс намагається жити далі. Згідно з витоком, Хлоя була для Макс найближчою людиною, і її втрата стала для дівчини найбільшим болем. Проте сюжет робить несподіваний поворот: Хлоя з’являється в університеті, але вона не зовсім така, як раніше. Її переслідують жахливі нічні кошмари та спогади про речі, які здаються неможливими. У цій ситуації вона знову потребує допомоги Макс, щоб розібратися у тому, що відбувається, пише Push Square.

Цей сюжетний хід ставить перед розробниками з Deck Nine складне завдання щодо канонічності фіналу оригінальної гри. Раніше в Double Exposure автори намагалися обійти це питання, дозволяючи гравцям на початку самостійно вирішити, чи вижила Хлоя після подій в Аркадія-Бей. Тепер, схоже, творці вирішили обрати одну конкретну лінію розвитку подій як офіційну, де Хлоя залишилася живою. Це відкриває нові можливості для дослідження еволюції стосунків героїнь через багато років.

Окрім емоційної складової, опис натякає і на драматичні події. Зокрема, згадується інцидент із пожежею в університетському містечку, де Хлої доведеться рятувати Макс. Це може означати, що роль головного героя може бути розділена між обома героїнями гри.



Life Is Strange / Фото Square Enix

Чому саме зараз?

Вихід нової частини саме зараз виглядає логічним кроком для Square Enix. Зазвичай між великими релізами серії проходить від 2 до 3 років, а з моменту появи Double Exposure минуло майже півтора року. До того ж фінансові показники попередньої гри не виправдали сподівань видавця, тому повернення до витоків та возз’єднання найпопулярнішого дуету франшизи має стати потужним імпульсом для відновлення інтересу аудиторії.

Чи відома дата релізу?

Попри те, що гра вже перебуває на стадії отримання вікових рейтингів, точна дата релізу залишається невідомою, але сам факт проходження сертифікації свідчить про високий ступінь готовності проєкту.