Наступна гра в серії Tomb Raider може отримати відкритий світ

У мережі з'явилися чутки, які свідчать про те, що дія наступної основної гри у культовій франшизі Tomb Raider може відбуватися в повністю відкритому світі. Називають навіть сетинг проєкту.

Перезапуск Tomb Raider від Crystal Dynamics – це якісний приклад відродження культової франшизи й схоже, що розробники не збираються зупинятися.

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Згідно з інформацією інсайдера під ніком V Scooper, якою той поділився у соцмережі X (колишній твітер), наступна Tomb Raider отримає "повністю відкритий світ", а події проєкту перенесуть відому розкрадачку гробниць до Індії.

Серед іншого, інформатор стверджує, що в грі будуть представлені "величезні пейзажі" та нові способи переміщення, покликані допомогти гравцю долати перешкоди та довгі дистанції.

Наразі йдеться про мотоцикли та парашути, на додачу до тих методів пересування, які використовувались в попередніх іграх.

Щодо того коли ж чекати на новий проєкт, V Scooper заявив, що, хоча він не володіє перевіреною інформацією з цього приводу, але чув, що це "може бути скоро" і наступна Tomb Raider "має бути випущена менш ніж за рік, якщо не буде затримок".

Однак, як зауважив сам інсайдер, це вікно релізу може бути тимчасовим, тож гра може вийти дещо пізніше.