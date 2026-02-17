Нові ігри у Game Pass: Microsoft підтвердила реліз Kingdom Come Deliverance 2 та The Witcher 3

Компанія Microsoft офіційно підтвердила, що середньовічна рольова гра Kingdom Come: Deliverance 2 з'явиться у сервісі Game Pass. Крім того, бібліотеку поповнить повне видання культового екшену The Witcher 3: Wild Hunt та низка інших проєктів для консолей і ПК.

На сайті Xbox Wire з'явилися точні дати виходу ігор та повний перелік тайтлів, які невдовзі залишать підписку.

Дивіться також Microsoft готує нову консоль на Windows: деталі найамбітнішого проєкту компанії

Які новинки та коли поповнять каталог сервісу?

Вже з 17 лютого користувачі отримали доступ до пригодницького бойовика Avatar: Frontiers of Pandora (для рівнів Ultimate та PC) та рольової гри Avowed (для підписників Premium).

Наступне велике оновлення заплановане на 19 лютого: у Game Pass Ultimate та Premium з'явиться повне видання The Witcher 3: Wild Hunt для консолей Xbox One та Series X і S. Того ж дня каталог поповниться симулятором американського футболу EA Sports College Football 26 (Ultimate) та консольною версією карткової гри Death Howl.



Ігри, які з'являться в Game Pass / Фото Xbox

Остання неділя лютого принесе підписникам ще три проєкти:

24 лютого: симулятор карткового магазину TCG Card Shop Simulator (Ultimate, Premium, PC);

(Ultimate, Premium, PC); 25 лютого: роглайк Dice A Million для персональних комп'ютерів;

для персональних комп'ютерів; 26 лютого: кооперативний екшен Towerborne для ПК та консолей Xbox.

Неперевершена Kingdom Come: Deliverance 2, яка вийшла минулого року, стане доступною у Game Pass (Ultimate, Premium, PC) вже 3 березня одночасно з Final Fantasy III. Обидві гри можна буде запустити на ПК та консолях Xbox Series X і S.

Трейлер Kingdom Come Deliverance 2 – дивіться відео:

Які ігри покинуть Game Pass?

Разом з тим, 28 лютого з бібліотеки видалять чотири гри: картковий роглайк Monster Train, симулятор бездоріжжя Expeditions: A MudRunner Game, файтинг Injustice 2 та бойовик Middle-earth: Shadow of War.