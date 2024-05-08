Чудернацький баг у Fallout 4 вбив гравця летючим авто – кумедне відео

Новоспечений шанувальник Fallout 4 зіткнувся з фірмовою рисою відеоігор від Bethesda – кумедним багом. Чудернацька помилка вбила геймера за допомоги летючого авто.

Серіал Fallout від Amazon привів свіжу аудиторію до відеоігор Bethesda і новоспечені геймери починають знайомство з "особливостями" цих проєктів.

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Ігри від Bethesda люблять з багатьох причин, але навіть їх затяті шанувальники погодяться, що однією з родзинок є кумедні ситуації, що виникають з гравцем через різноманітні баги, яких в проєктах студії завжди вдосталь.

Деякі з помилок навіть стають "культовими", як от можливість надягти відро на голову NPC в Skyrim, щоб з легкістю їх обікрасти.

Подібним чином і автівки з Fallout 4 продовжують кошмарити новоприбулих.

Користувач Reddit під ніком Worldly_Froyo_8581 поділився напрочуд кумедним роликом якраз на цю тему. У відео необачливий геймер стоїть на кузові вантажівки, намагаючись вбити агресивного сліпака.

Поціливши в опонента, гравець влучив у сусідній автомобіль, який вочевидь дуже дружив з гризуном, адже моментально злетів в повітря, зробив кульбіт та помстився за сліпака, роздавивши нашого героя.

Смішний баг у Fallout 4 – дивитися відео

Така "агресивна" поведінка автівок настільки відома серед фанатів гри, що в коментарях навіть пожартували, що проходження Fallout 4 не може вважатися повноцінним, якщо гравця хоча б раз не вбило подібним чином.