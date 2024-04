Скін для зброї з Call of Duty Mobile охрестили "найкращим в історії" – дивовижне відео

Новий скін для кулемета MG42 у Call of Duty Mobile привернув увагу ігрової спільноти своєю неймовірною анімацією огляду, яка підняла планку для усіх інших скінів в індустрії.

Загально відомо, що геймери полюбляють скіни аби персоналізувати зброю, персонажів, автівки та взагалі усе що завгодно і вихвалятися цим перед опонентами чи друзями.

Саме тому багатокористувацькі ігри на кшталт Call of Duty Mobile пропонують на вибір величезне розмаїття цих "оболонок", щоб кожен міг знайти щось до душі.

Кожна зброя має власну анімацію "огляду", аби гравець у зручний момент міг оглянути усі деталі своєї "обновки".

Нещодавно, дата-майнери гри представили спільноті дивовижний скін для кулемета MG42, якого поки що немає в грі. Під час його огляду, геймери стануть свідками неймовірної 30-секундної кат-сцени, яка розгортатиметься на поверхні зброї.

У ній група солдатів часів Другої світової війни знаходиться в шалі видовищної битви. Ближче до кінця анімації лунає голос, який мовить: "Ми боремося за майбутні покоління" і з'являється старе фото, присвячене пам'яті вигаданих бійців.

А якщо цього вам було недостатньо, то виявляється, що все це дійство супроводжує оригінальна мелодія, створена легендарним композитором Гансом Циммером.

Дивовижний скін у Call of Duty Mobile – дивитися відео

Рівень виконання анімації просто звів з розуму шанувальників віртуальних розваг, а багато хто й узагалі охрестив цей скін найкращим в історії індустрії.

До речі, ця "оболонка" для MG42 має назву The Campaign і незабаром має стати доступною до придбання у внутрішньоігровому магазині Call of Duty Mobile. Як пророкують, ціна буде доволі високою, але як ми побачили – скін того вартує.