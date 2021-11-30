Новий світовий рекорд: геймер пройшов відеогру TES V: Skyrim за 72 хвилини

Гравець у TES V: Skyrim встановив новий рекорд зі швидкісного проходження цієї відеогри. Геймер зміг пройти цю гру за 72 хвилини, а зробив він це в категорії "Glitchless Main Quest".

Ми вже неодноразово розповідали про спідраннерів та їхні неймовірні рекорди в різноманітних відеоіграх. Такі геймери завжди відзначаються наполегливістю та націленістю на результат. Деякі спідраннери на ідеальне проходження витрачають десятки тисяч спроб, а найвідчайдушніші можуть робити це навіть роками.

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Саме до таких геймерів можна віднести й користувача з нікнеймом nucular, який спеціалізується на швидкісному проходженні культової відеогри The Elder Scrolls V: Skyrim. Цього разу він встановив новий рекорд в категорії з назвою "Glitchless Main Quest". Варто відзначити, що для цього потрібно пройти основний сюжет без використання різноманітних глітчів, наприклад, створення копій предметів чи провалювання під текстури.

Спідраннер зміг зробити це за 72 хвилини та 15 секунд, а найцікавіше у цій ситуації те, що nucular зміг побити свій же рекорд, який він встановив ще в січні 2021 року. Варто додати, що тоді він зміг пройти Skyrim за 74 хвилини та 7 секунд. Для свого рекордного проходження він вибрав представницю раси Альтмерів, бо вона висока, а це впливає на швидкість переміщення. Також для відновлення витривалості та інших показників nucular активно використовував систему пропуску часу й алкоголь.

Цікаво, що на другу сходинку вже встиг заскочити спідраннер з нікнеймом TODDs_Telemedien, який встановив свій рекорд лише сьогодні (73 хвилини та 34 секунди). Тобто в нового рекордсмену вже з'явився серйозний конкурент, який намагається перевершити його показник. До речі, сам nucular впевнений, що в такому стилі можна пройти Skyrim й трохи швидше. На його думку, це рекордне проходження навряд чи можна назвати ідеальним.

Запис рекордного проходження: відео