Художник Лео Торрес продовжує відтворювати локації з культової гри The Elder Scrolls IV: Oblivion на рушії Unreal Engine 5. У новому відео він показав своє бачення міста Лейавін, реалізувавши початковий, більш масштабний задум розробників, який не потрапив у фінальну версію гри.

У своєму трихвилинному ролику Лео Торрес представив переосмислення Лейавіна – одного з дев'яти великих міст у світі Oblivion, що розташоване на півдні Сироділу біля гирла річки Нібен. Хоча гравці вже могли оцінити оновлене місто в нещодавньому The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered від Bethesda Game Studios та Virtuos, робота ентузіаста пішла значно далі, розповідає 24 Канал.

Чим версія художника краща за оригінал?

Річ у тому, що за оригінальною концепцією Bethesda, Лейавін мав розташовуватися на обох берегах річки, а його замок – на острові між ними. Проте в реалізованій версії гри, як і в офіційному ремастері, місто здебільшого займає лише правий берег.

Торрес вирішив втілити саме первісний задум. Він відтворив Лейавін на рушії Unreal Engine 5.6 у значно реалістичнішому масштабі. Для цього художник використав сучасні технології, зокрема систему глобального освітлення Lumen, технологію геометрії Nanite та метод масштабування зображення TSR.

Лейавін такий, яким він має бути згідно лору гри – дивіться відео:

Глядачі високо оцінили нову роботу Торреса. Багато хто в коментарях висловив сподівання, що офіційний ремастер гри виглядатиме не гірше. Один із користувачів зазначив, що саме таким Лейавін і мав бути на всі сто відсотків.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вийшла 22 квітня на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X і S, а також з'явилася в Game Pass. Крім того, до кінця 2025 року очікується реліз Skyblivion – фанатського ремейку Oblivion, створеного на рушії Skyrim.

Яким був Лейавін в оригінальній історії The Elder Scrolls&

Лейавін – це столиця однойменного графства та найпівденніше з великих міст Сироділу. Воно розташоване в болотистій місцевості на берегах річки Нібен, біля її впадіння в Топальську затоку.

Населення Лейавіна є одним із найрізноманітніших у Сироділі. Крім імперців та бретонців, тут проживає велика кількість каджитів та аргоніан, що створює значну соціальну напругу. Місто відоме своїми контрастами: розкіш правлячого графа Маріуса Каро та його дружини Алессії різко контрастує з бідністю значної частини жителів, особливо представників звірорас. Через це Лейавін має репутацію неспокійного місця з високим рівнем злочинності та контрабанди.