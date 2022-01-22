Обвалили рейтинг і закрили розділ на Reddit: геймерів розлютила нова ціна на Hitman 3

Реліз відеогри Hitman 3 у Steam обернувся справжнім провалом. Річ у тім, що розробники з IO Interactive несподівано підняли ціну на гру, яка офіційно вийшла ще рік тому.

У січні 2021 року відбувся повноцінний реліз довгоочікуваної відеогри Hitman 3. Новий проєкт IO Interactive вийшов на всіх основних платформах, щоправда, на PC він став тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store. А тому всі користувачі Steam цілий рік чекали на реліз третьої частини в цьому сервісі.

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Кілька днів тому гра Hitman 3 все ж таки вийшла у фірмовій крамниці Valve, щоправда, її реліз обернувся справжнім провалом. Річ у тім, що розробники з IO Interactive несподівано підняли ціну на свою відеогру. Цікаво, що ціна раптово зросла не лише в Steam, а й в крамниці Epic Games Store. Відзначимо, що загалом гра майже не змінилася, а з серйозних нововведень можна згадати лише про появу підтримки VR-систем.

Наприклад, українським користувачам Steam за базове видання Hitman 3 потрібно заплатити 1137 гривень, хоча рік тому в Epic Games Store така ж версія коштувала 849 гривень. Додамо, що під час останнього розпродажу стандартне видання гри можна було придбати за 339 гривень (знижка в 60%).

Відеогра Hitman 3 / Фото з крамниці Steam

Важливо відзначити, що подібне зростання цін відбулося не у всіх регіонах. Наприклад, для користувачів з США чи Європи відеогра Hitman 3 коштує однаково в обох сервісах – стандартні 60 доларів чи євро. Тобто виходить, що IO Interactive чомусь використовувала регіональні ціни лише тоді, коли гра Hitman 3 була ексклюзивом Epic Games Store.

Зрозуміло, що багатьом геймерам не сподобалося таке необґрунтоване зростання цін, а тому вони вирішили показати своє невдоволення. Спершу такі шанувальники розгромили рейтинг Hitman 3 в Steam, а потім вони перетворили розділ гри на Reddit в дуже токсичне місце. Завершилося все тим, що модератори розділу навіть закрили його на деяких час.

Додамо, що також цей проєкт критикують за незрозумілу систему видань та досить серйозні проблеми з VR-режимом. Наостанок відзначимо, що розробники з IO Interactive поки взагалі ніяк не коментували ситуацію зі зростанням цін.

Трейлер відеогри Hitman 3: відео