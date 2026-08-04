Останній шанс забрати хітовий рогалик: Steam скоро видалить безплатну гру з рейтингом в 91%

Гравці мають лічені години, щоб безплатно отримати динамічний екшн-рогалик у Steam, поки він назавжди не зник з продажу на платформі.

Попри високі оцінки та прихильність спільноти, розробники ANTENNA GAMES вирішили видалити свій проєкт із магазину Valve уже 4 серпня 2026 року, повідомляє 24 Канал.

Чому успішну гру прибирають із доступу?

Студія пояснила, що гра Ogre Chambers DX більше не відповідає їхнім внутрішнім стандартам якості. Хоча проєкт випустили у березні 2023 року, за цей час команда значно вдосконалила свої навички та випустила низку інших успішних інді-ігор.

Ogre Chambers DX – це піксельний bullet hell шутер, де гравець керує космічним кораблем у боях проти орд прибульців. Головна особливість гри полягає в арені, яка постійно трансформується під час бою, змінюючи доступні зони та шляхи для маневрів.

Гравцям доступні сім унікальних кораблів та безліч випадкових покращень, що робить кожне проходження особливим. Цікавою механікою є можливість конвертувати невикористані очки здоров'я в додаткові апгрейди, що додає стратегічної глибини.

Проєкт завоював увагу публіки та заробив гарні відгуки з рейтингом рецензій "дуже схвальні", де 91% оглядів позитивні.

Скриншот з гри / Фото Steam

Це хороша гра для любителів рогалайтів. Грінд заради таблиці лідерів просто викликає залежність,

– прокоментував один із користувачів Steam.

Користувачі, які встигнуть додати гру до своєї колекції, зможуть запускати її й після видалення сторінки з магазину.

Тим часом розробники вже випустили сиквел під назвою Ogre Chambers 2222.

Він з'явився 8 червня 2026 року і вже отримав вражаючі 96% позитивних відгуків.

Трейлер сиквелу: дивіться відео

На відміну від оригіналу, друга частина платна і коштує 130 гривень, проте до 6 серпня на неї діє знижка у 25%.