Оновлення No Man's Sky додає в гру трильйони планет включаючи газові гіганти

Гра No Man's Sky отримала одне з найбільших оновлень у своїй історії – Worlds Part 2 (версія 5.5), яке значно розширює ігровий всесвіт. Оновлення вийшло 29 січня і додало нові зоряні системи, покращені планети, а також багато інших змін у геймплей та графіку.

У версії 5.5 розробники з Hello Games додали новий клас зірок – фіолетові, а також мільярди нових зоряних систем і трильйони планет, повідомляє 24 Канал. Вперше у грі з’явилися газові гіганти, які у десять разів перевищують розміри найбільших світів No Man's Sky.

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Завдяки "еволюційному" алгоритму планети стали різноманітнішими – з'явилися глибокі океани, густі джунглі, руїни давніх цивілізацій тощо.

Окрім цього, оновлення додає новий сюжетний контент, можливість сортування інвентарю, режим "покинутої гри", місії з риболовлі, нових істот та експедицію "Титан" на одному з газових гігантів.

Нове оновлення No Man`s Sky – дивіться відео:

Графічні та технічні покращення

Розробники також оновили систему освітлення (включаючи приміщення), покращили симуляцію води, додали відображення, хвилі та поведінку рідин, прискорили завантаження, підвищили сумісність гри з модами, додали підтримку VRR на PS5 та багато іншого.

Ми значно перевершили те, що було можливим для нас на початку,

– зазначив керівник Hello Games Шон Мюррей у відео, присвяченому оновленню Worlds Part 2.

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No Man's Sky вийшла у 2016 році на PC (Steam, GOG) та PS4, а зараз доступна також на PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch та у сервісі Game Pass. У листопаді 2023 року, вперше за вісім років, відгуки про гру у Steam стали "дуже позитивними".