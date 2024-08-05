Цей браузер – найкращий для ігор та кіберспорту, і ось чому

Ігрова індустрія – це багатомільярдний ринок, який приносить прибуток не лише через прямі продажі ігор. З огляду на це, не дивно, що існує чимало компаній, які створюють особливі версії своїх програм спеціально для геймерів та кіберспортсменів. Одна з таких – Opera, котрій належить однойменний браузер.

Що таке Opera GX

Браузер Opera для геймерів називається Opera GX. Він побудований на основі стандартного продукту Opera One, але з особливою увагою "до дрібниць", як стверджує сама компанія родом з Норвегії.

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Компанія вважає, що свій геймерський псевдонім браузер виправдовує завдяки незліченній кількості користувацьких доповнень і значній кастомізації. Дві основні функції – це можливість обмежити кількість необхідної браузеру обчислювальної потужності (щоб не перевантажувати комп'ютер) і пропускну здатність каналу, щоб з'єднання залишалося стабільним під час гри в інтернеті.



Панель контролю ресурсів у браузері Opera GX / Фото Opera

Попри те, що GX розроблений для геймерів, він також приглядається до світу кіберспорту. Оскільки бізнес-моделі кіберспорту нерозривно пов'язані зі стрімінгом, Opera співпрацює з кіберспортивною організацією Moist Esports, яка займається стримінгом. Тому в наборі функцій є ті, які повинні покращити досвід фанатів кіберспорту – незалежно від того, чи ви просто глядач турніру, чи ведете прямі трансляції як блогер, чи навіть граєте особисто.

Компанія також каже, що Opera GX буде ідеальним компаньйоном для тих, хто хоче зробити собі ім'я в конкурентній ігровій спільноті за допомогою стрімінгу, оскільки браузер інтегрований з такими виробниками обладнання, як Asus та MSI, а це означає плавну безпомилкову роботу на їхньому залізі.

Особлива увага до конфіденційності та безпеки

Оскільки Opera є норвезькою компанією, вона повинна дотримуватися багатьох правил, що стосуються конфіденційності. Саме тому під час налаштування користувачів запитують, чи хочуть вони зберегти всі свої дані анонімними. Компанія не заробляє на продажі даних користувачів, як, наприклад, це роблять соцмережі, щоб монетизувати свої сервіси.

Браузер також має функції для стримерів, які допоможуть їм уникнути попереджень про порушення авторських прав під час прямих ефірів, а також видалити всі дані пошуку, щоб запобігти виведенню будь-якої особистої інформації на екран під час демонстрації екрана.

Створення власних ігор

Багатьох може здивувати те, що Opera GX – це також місце, де люди можуть зробити перші кроки у створенні ігор, а не просто грати в них. У 2021 році Opera придбала Yoyo Games, авторів GameMaker Studio 2, ігрового рушія для створення 2D-ігор.

GameMaker тепер безкоштовний та інтегрований в Opera GX. Те, що створюють користувачі, також можна безкоштовно публікувати на платформі GX. Найкращі роботи також висвітлюються в рекомендаціях GX, розділі, присвяченому пропозиціям ігор.

Дизайн

Компанія постаралась також і над дизайном. Він виконаний у типово-геймерському стилі, з імітацією неонового світіння, грубими зрізами та кутами, відповідними кольорами й іншими елементами. Це може сподобатися далеко не кожному, адже таке оформлення може відволікати й загалом бути не до смаку широкому колу користувачів. Однак у ньому є своя естетика, яка багатьом припаде до душі.